Докато преди години коледните ритуали включваха гледането на филми (най-вече "Сам вкъщи") под завивките у дома с чаша горещ шоколад в компанията на цялото семейство, то напоследък в задължителния списък за празниците влиза и посещението на поне един коледен базар в града, околностите и дори на някоя по-далечна дестинация. Все пак какво по-празнично от пиенето на греяно вино прав, докато пръстите на ръцете замръзват, а от време на време някой разсеян минувач ви поздравява с рамо.

По стечение на обстоятелствата работата ни отведе в Будапеща и, разбира се, нямаше как да не посетим един от коледните им базари. Затова от Money.bg сравнихме цените на някои от продаваните стоки там с тези от софийските.

Къде вечерята е по-скъпа

В унгарската столица едно от любимите лакомства на малки и големи - козуначеното коминче - струва между 2500 и 3900 форинта или между 12,50 и 19,50 лева. Впечатление прави, че на някои места обявените цени в евро са по-високи от тези в местната валута - алтернативата на 2500 форинта (12,50 лв.) е 7,80 евро (над 15 лв.). Ако към него се прибави определен вкус - шоколад, солен карамел, захарни пръчици, цената се повишава с между три и седем евро.

Същото лакомство на българския коледен базар струва средно между 8 и 13 лева, в зависимост от големината и добавките.

Традиционните коледни сладки в Унгария са в диапазона 1200-2500 форинта (6-12 лева), а в България - около 10 лева, като някои от тях имат образите на популярни герои. У нас се предлагат и понички, като цената за един брой от ръчно направените е около 9 лева, а на казанлъшките - между 10 и 15 лева. Подобна е стойността и на популярния напоследък у нас чурос. Палачинките и гофретите пък са между 8 и 12 лева. Най-ниска е цената на тиквеника - 5 лева.

В Будапеща пък предлагат традиционен унгарски десерт от бутертесто с различен пълнеж. Цената му варира в зависимост от вкуса, като средно е около 1900 форинта (9,50 лева). Ръчно направени марципанови бонбони струват около 5000 форинта (25 лева) за 100 грама или 30 хиляди (150 лева) за цяла кутия.

Друго традиционно ястие е лангош - мекица, намазана с различни топинги. Обикновената (със сметана и кашкавал) струва около 3200 форинта (16 лева), а с добавки като месо и пушена сьомга - съответно 4900 форинта (24,5 лв.) и 7280 форинта (36,4 лв.).

Известният гулаш пък е между 4850 и 6100 форинта (24 лв. и 30 лв.), като на някои места го сервират в купи от хляб. Част от другите предложения са бургер с картофи (7600 Ft/ 38 лв.), хот-дог (6500 Ft / 32 лв.), шницел в питка (4500 Ft/ 22,50 лв.), голяма наденица (5700 Ft / 28,55 лв.), шиш с месо и зеленчуци (4650 Ft/ 23 лв.), джолан (7500 Ft/ 37,50 лв.), качамак (2500 Ft/ 12,50 лв.) и други.

На софийския базар разнообразието е голямо - от сръбска скара, дюнери и суши до корндог и италиански десерти. Цените на обикновения хот-дог започват от 9 лева и стигат 16 лева, в зависимост от добавките, бургерите са около 22 лева, а сандвичите - между 14 и 21 лева спрямо месото и гарнитурите. Шницелите са около 18 лв., плескавиците, пилешкото шишче и наденицата с праз са по 16 лв., дебърцините - по 5 лева, киселото зеле - 8 лв., а боба с манатарки - 14 лв.

Пицата, пастата и пълнените картофи са между 16 и 18 лева, сушито - между 19 и 25 лева, а оризовите нуди с пиле - 19 лева.

Напитки

Традиционната напитка от греяно вино с плодове в София струва около 6-7 лева. В Унгария цената му също е около седем лева (1500 форинта). Ако се добави друг вид алкохол към него обаче, надвишава 17 лева.

Напитките за децата не излизат по-евтино - горещият шоколад също започва от 6 лева, а на места достига и осем. Цената му се увеличава значително, ако е направен с истински шоколад, а не с какао, както и ако се добавят други вкусове. Това вероятно се дължи на поскъпването на суровината през последната година.

В Будапеща той е по-скъп от греяното вино - 2000 форинта (над 10 лева), а ако се добави алкохол към него - достига 17 лева.

Сувенири

Традиционните унгарски коледни естествени "ароматизатори" от сушени плодове струват между 1500 и 3000 форинта (15 лева). Керамичните цветя пък започват от 900 форинта и стигат до 1300 форинта (до 6 лева). Шапките от вълна са значително по-скъпи - 38 хиляди форинта, което е 190 лева.

В една от коледните къщички има стан, на който занаятчията произвежда продуктите пред посетителите.

На българския базар украшенията са малко по-скъпи, като стъклени или нарисувани топки за елха достигат 18 лв. Лешникотрошачите и джуджетата пък са по 14 лв., а коледните картички - 4,50 лв. Чорапите с шевици са 10 лв., а вълнените чехли - 45 лв.

Въпреки че цените на софийския базар в общия случай са по-ниски, отколкото тези в унгарската столица, все още са значително завишени в сравнение с реалната стойност на стоките. Разликата най-вероятно се дължи на по-големия туристически поток в западноевропейската страна.

Това обаче не отразява финансовото състояние на местното население. Оказва се, че към началото на 2025 г. средната работна заплата в Унгария е между 1100 и 1200 евро - една от най-ниските в ЕС. Макар да няма актуални данни, страната отчита най-бавен ръст на заплатите от над две години.