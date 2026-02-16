Събарянето на сградите на фалиралия козметичен завод "Ален Мак" в Пловдив е в ход, съобщава местният портал "Под Тепето". Това е краят на пътя за един от символите на българската индустрия в рамките на три столетия.

По информация на Money.bg дейностите по разрушаването на сградите и разчистването на имота са започнали още през миналата година.

Историята на предприятието може да се проследи от 1892 г., когато в града е създадена първата парфюмерийна компания у нас - "Антон Папазов". Тя се утвърждава като лидер на българския пазар - с френски амбалаж, разширение през 1900 г., модернизация през 30-те и десетки нови продукти.

Заводът е национализиран през 1947 г. и от 1950 г. се казва "Ален Мак". В сградите, които сега ще бъдат разрушени, предприятието влиза през 1970 г., а 6 години по-късно се превръща в производствен комплекс. В най-силните си години "Ален Мак" има 1300 служители и пазари в над 40 държави.

Голяма част от тях са в СССР и източния блок, като така след 1989 г. реализацията на продукцията става все по-трудна. До 2002 г. заводът е държавен, като следва неуспешна приватизация, пълна загуба на руския пазар и след 2011 г. заради натрупаните големи дългове синдици разпродават машини, сгради и търговски марки.

Източник: Google Street View

Голяма част от последните днес са собственост на "Рубела Бюти", която понастоящем е най-голямата българска козметична компания.

През 2022 г. теренът на завода беше купен от дружеството "Ален Мак Пловдив" ЕООД с цел превръщането му в здравен и бизнес център.