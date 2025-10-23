Турският държавен производител на отбранителна техника MKE е подписал споразумение за изграждане на цялостно съоръжение за производство на боеприпаси в Косово. Това става ясно от изявление на турската компания от военната индустрия, цитирано от Daily Sabah. Това е последната стъпка, демонстрираща напредъка на отбранителните връзки между Анкара и Прищина.

Съобщението идва след доставката на хиляди дронове камикадзе на балканската държава от турския гигант Baykar по-рано този месец. В края на ноември премиерът Албин Курти заяви, че Косово планира да построи първата си фабрика за боеприпаси и лаборатория за проектиране на дронове, за да подкрепи отбранителната индустрия на страната.

Източник: iStock

Курти многократно е призовавал за увеличаване на разходите за отбрана, за да се противодейства на всяка потенциална заплаха от съседна Сърбия, която все още смята Косово за част от своята територия. НАТО все още разполага със сила от над 4000 миротворци, главно в северната част на Косово, където през последните две години страната е преживяла най-тежкото си етническо напрежение, откакто обяви независимост от Сърбия през 2008 година.

Заводът на MKE ще има годишен производствен капацитет от 20 милиона патрона, съобщава информационната агенция DHA. Планирано е да бъде завършен до 2026 година.

Съгласно сделката, турската компания ще достави на балканската държава машини за производство на гилзи и куршуми, линии за зареждане и монтаж, както и лабораторно и тестово оборудване. Освен това, от MKE ще осигурят обучение по производство, поддръжка и ремонт, както и техническа помощ на новонаетата местната работна сила. Турската фирма ще отговаря и за изграждането на помещенията, в които ще се извършва производството.

Междувременно MKE наскоро завърши и откри подобни обекти в Йордания и Монголия.Тази седмица от компанията заявиха, че в момента водят преговори с осем нови държави за създаване на заводи за боеприпаси, сглобяване на оръжия и пълнене и сглобяване на боеприпаси.

На 8 октомври Косово обяви, че е получило хиляди турски дрон-камикадзе машини Skydagger. Дроновете са разработени от Baykar, от която Косово закупи и партида от известните безпилотни бойни летателни апарати Bayraktar TB2 през юли 2023 година.

Доставката на Skydagger предизвика критики от Сърбия, чийто президент Александър Вучич заяви, че е "ужасен" от поведението на Турция.