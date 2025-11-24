Индийската компания от хранителната индустрия Garden Café планира прозиводство у нас, съобщава представител на веригата, цитиран от индийската новинарска агенция Press Trust of India (PTI). Това е една от първите вериги за хранене в Индия, възприела франчайз бизнес модел. В българската фабрика на хранителния гигант ще се произвеждат пробиотични картофени чипсове и продукти от махана, наричана още лисича ядка.

Българската фабрика ще е основата на експортната стратегия на компанията в цяла Европа. Основателят на веригата Сандип Ноулакха обяви, че "плановете за фабрика в България ще бъдат в основата на експортната стратегия на компанията в цяла Европа." Продуктите на фирмата ще се продават под марката Jiggies, която е налична и в Индия.

В момента "Garden Café" изнася пробиотични чипсове за България. Дългият транспорт обаче отнема почти половината от шестмесечния срок на годност на продуктите. Това е проблем, който компанията иска да реши именно чрез местно производство. Само по този начин ще се ограничат закъсненията при доставките, които намаляват срока на годност на продуктите, информират от индийското дружество.

"Пробиотичните чипсове имат шестмесечен срок на годност, но почти три месеца се губят при транспортирането и дистрибуцията. Никой не иска да купи продукт, чийто срок на годност изтича скоро. Производството в Европа е единственото жизнеспособно решение", коментира Ноулакха пред PTI.

Българското производство на индийската компания за суперхрани трябва да позволи на Garden Café значително да разшири присъствието си в ЕС и да гарантира свежестта на бързоразвиващите се нишови продукти. Към момента сумата на инвестицията у нас все още не е обявена публично.