Цените във Франция на потребителските стоки и услуги като цяло през декември 2025 г., изчислени по френските стандарти, са се увеличили само с 0,8% на годишна база, след годишно увеличение от 0,9% през ноември, според предварителните данни на националната статистическа служба Insee. В сравнение с предходния месец, цените да декември са нараснали символично с 0,1%.

Забавянето на инфлацията се обяснява с по-резкия спад на цените на енергоносителите, особено на петролните продукти, отбелязва Insee.

Растежът на цените конкретно на хранителните продукти във Франция през декември се ускори до 1,7% на годишна база, след увеличение от 1,4% през ноември. Цените на енергоносителите паднаха обаче с 6,8% на годишна база, след спад от 4,6% за предходния месец.

Ценита на услугите в страната за последния месец на 2025 г. показаха годишно нарастване с 2,2%, колкото беше показателят за ноември. А тютюневите изделия отбелязаха годишно поскъпване с 4,1% за последните два месеца на 2025 г.

Потребителските цени във Франция, хармонизирани със стандартите на Европейския съюз, се увеличиха с 0,7% на годишна база през декември 2025 г. (и с 0,8% през ноември), което е най-ниското ниво от май насам.

Анализаторите прогнозираха инфлацията във Франция за декември да остане на нивото от ноември, уточнява Trading Economics.

Според официалните данни за второто тримесечие на 2025 година, Франция е трета в ЕС както по задлъжнялост спрямо собствения си брутен вътрешен продукт, така и по висок бюджетен дефицит. През второто тримесечие на 2025 г., най-големите бюджетни дефицити от страните от ЕС са регистрирани в: Румъния (8,7% от БВП), Полша (8,5%) и Франция (5,4%). Според изискванията на ЕС, максималната стойност на бюджетния дефицит би трябвало да не надминава 3% от БВП на съответната държава

С най-висок държавен дълг спрямо БВП в ЕС към края на юни 2025 г. са: Гърция (151,2%), Италия (138,3%), Франция (115,8%), Белгия (106,2%) и Испания (103,4%). Според изискването за страните от ЕС, държавният дълг не би трябвало да превишава 60% от БВП на съответната държава.