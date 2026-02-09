Индустрията на страната с втората в ЕС икономика, Франция, преживява спад - въпреки рекордните инвестиции през миналата година. Както пише френския вестник Les Echos, позовавайки се на проучване на аналитичната компания Trendeo, броят на закритите предприятия през 2025 г., се е оказал с 63 повече, отколкото броят на новооткритите предприятия.

Последният път, когато подобна ситуация е наблюдавана, е през 2013 г., т.е. преди 12 години, обяснява вестникът. При това само два региона на страната - Окситания и Прованс-Алпи-Лазурен бряг - обаче имат през миналата година положително съотношение на новооткритите предприятия към затворените предприятия (т.е. броят на новите е повече от затворените), което се дължи основно на аерокосмическата индустрия и реализирането на енергийни проекти.

Като цяло, според анализа, промишленото производство в страната за година е намаляло със значителните 35%, въпреки рекордните 125 милиарда евро инвестиции, обявени през 2025 г.

"Тази (огромна) цифра за инвестициите обаче е подвеждаща", предупреждават анализаторите. Половината от посоченото финансиране (67 милиарда евро) е отишло само за центрове за обработка на данни. А това е еквивалентно на общите инвестиции, планирани за всички сектори за цялата 2024 г., обяснява изданието. Отбелязва се също, че общият брой на обявените нови проекти за 2025 г. е 3200 броя, което е под средния показател за последните години.

Освен това, авторите на изследването обръщат внимание на забележимото увеличение на разходите за създаване на нови работни места. Докато през последното десетилетие откриването на едно работно място е изисквало инвестиции средно от 100 000 до 200 000 евро, то през 2025 г. те достигнат внушителните 600 000 евро, т.е. (поне) тройно повече средства.

Посоченото се обяснява основно с повишената капиталоемкост на енергийния сектор, както и на научноизследователската и развойна дейност. "Много от инвестициите в декарбонизация и производство на чиста енергия водят до увеличаване на капитала (на съответния бизнес), без да се създава допълнителен производствен капацитет или нови работни места", обяснява основателят на аналитичната компания Trendeo, Дейвид Кускер.