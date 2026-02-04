Pinterest уволни двама от своите инженери заради разработена от тях схема за проследяване на това кои служители са загубили работата си при скорошен кръг от съкращения, предава BBC. Компанията наскоро обяви съкращения на работни места, като главният изпълнителен директор Бил Реди заяви в имейл, че "удвоява подхода, насочен към изкуствен интелект", според служител, публикувал част от бележката в LinkedIn.

От Pinterest казаха на инвеститорите, че ходът им ще засегне около 15% от работната сила или приблизително 700 позиции, без да казва кои екипи или работници са засегнати. Малко след това обаче "двама инженери написаха персонализирани скриптове, които неправилно достъпваха до поверителна фирмена информация, за да идентифицират местоположенията и имената на всички съкратени служители, и след това я споделиха с по-широката аудитория", заяви говорител на компанията пред BBC.

"Това беше явно нарушение на политиката на Pinterest и на поверителността на бившите им колеги", добавя говорителят.

Източник: iStock

Скрипт в този смисъл е по същество компютърен код, написан за автоматизиране на задача в рамките на съществуващ софтуер или за настройване на неговата функционалност за конкретна цел. Скриптът, написан от инженерите на Pinterest, е бил насочен към вътрешни инструменти, използвани в компанията за комуникация на служителите, според източник на BBC, запознат с уволненията, който е поискал да остане анонимен.

Той твърди, че скриптът е създал предупреждение за това кои имена на служители в инструмент като платформата за екипна комуникация Slack са били премахвани или деактивирани, което дава известна представа за това кой в ​​компанията е бил засегнат от съкращенията. Самоличността на двамата уволнени инженери все още не е публично известна.

Технологичната индустрия е преживяла вълни от съкращения през последните години. Проверката на Slack и други вътрешни инструменти за колеги, които изчезват от каналите за разговор, е често срещан начин хората да научат кой вече не работи в дадена компания.

В същата седмица, в която Pinterest обяви, че яволнява служители, Amazon съкрати 16 000 позиции във втория си кръг от мащабни съкращения за три месеца.

По-рано тази година Meta също съкрати няколкостотин работни места. Наред с Amazon и Meta, Google, Microsoft и други международни компании намалиха работната си сила.

В глобалната технологична индустрия, приблизително 700 000 души са били съкратени през последните четири години, според Layoffs.fyi, който проследява всички съобщения за подобни съкращения.