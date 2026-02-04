Казахстан през януари е доставила 310 хил. тона петрол за Германия - страната с най-голямата икономика в ЕС - което става по нефтопровода "Дружба". Това е 2,4 пъти повече, отколкото през януари 2025 г., когато доставките са възлизали на 127 хил. тона. Това съобщи за "Интерфакс-Казахстан" националният оператор на Казахстан, "Казтрансойл".

За цялата 2025 г., държавата Казахстан е доставила 2,1 милиона тона петрол на Германия. А за 2026 г. като цяло, се очаква доставките да се увеличат с почти 20%, до 2,5 милиона тона.

През декември миналата година, "Казтрансойл" и руската "Транснефт" се споразумяха през 2026 г. да транспортират казахстански петрол през Русия. Дъщерна компания на "Транснефт" е оператор на руския участък от тръбопровода "Дружба".

Съгласно споразумението, казахстанският петрол се транспортира до морските пристанища Новоросийск и Уст-Луга, както и до границата на Русия с Беларус, за по-нататъшни доставки до страни от Европейския съюз.

Наскоро беше обявено, че през 2026 г. Казахстан ще започне по-детайлни геоложки проучвания на земните недра. Планирано е да бъдат инвестирани 240 милиарда тенге, или около 500 милиона долара в общо 20 проекта за геоложки проучвания, вкл. и за потенциално откриване на запаси от злато и редкоземни метали. Това съобщи правителствената информационна служба на страната, съобщи наскоро ТАСС.

По-конкретно, "през следващите три години се планира да бъдат инвестирани 240 милиарда тенге, или около 500 милиона долара, във въпросните 20 проекта, както и в сеизмични проучвания в недостатъчно проучени седиментни басейни и създаване на съвременна геоложка инфраструктура. За сравнение, през последните 15 години са инвестирани за подобни дейности общо 469 милиона долара", се казваше в изявлението.