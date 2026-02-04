Пенсионери в Черна гора обявиха необичайна "хуманитарна акция" - събиране на помощи за премиера Милойко Спаич и министрите в правителството. Инициативата е организирана от Движението на пенсионерите на Черна гора и ще се проведе на 19 февруари в град Биело Поле, съобщава изданието Vijesti.

От обяд в този ден пред Европейската къща в Биело Поле ще бъде поставена дарителска кутия, а организаторите призовават всички пенсионери да се включат в акцията. По думите им целта е да се помогне на премиера и министрите да "излязат от тежката икономическа ситуация", в която се намират.

Решението идва на фона на последното увеличение на пенсиите в страната - между €1,20 и 1,70. Именно тези суми пенсионерите от северната част на Черна гора обявяват, че са готови да дарят, в знак на "солидарност" с управляващите.

От Движението на пенсионерите уточняват, че само в Биело Поле пенсионерите са близо 8 000, в северните райони - хиляди, а в цялата страна броят им достига около 132 000 души.

В същото време организацията отправя и ясно предупреждение към правителството.

Според тях мащабът на недоволството ще стане видим през лятото, когато се очакват масови протести на пенсионери в страната.

"Тогава ще покажем, че пенсионерите няма да позволят повече да бъдат застрашавани и унижавани", заявяват от Движението на пенсионерите на Черна гора.