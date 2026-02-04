Русия води преговори с Афганистан за привличане на работници от тази страна, съобщи в интервю за ТАСС посланикът на ислямския емират в Руската федерация Гюл Хасан.

Според него "има основания да се разчита на постигане на положителни резултати". Хасан подчерта, че Афганистан е готов да предложи млади, "квалифицирани и професионални кадри".

На този фон двете страни работят за разширяване на въздушните връзки, добави посланикът. Става въпрос за пускане на директни полети на авиокомпанията Kam Air между Кабул и Москва. Според дипломата те следва да се очакват "в близко бъдеще".

В момента между двете столици летят самолети на Ariana Afghan Airlines веднъж седмично от летище Шереметиево.

Миналата година Русия изключи управляващото в Афганистан талибанско движение от списъка на терористичните организации, а след това стана първата и единствена държава, която официално призна ислямския емират.

След това Москва заяви за "значителни перспективи" за взаимодействие "с акцент върху проекти в сферата на енергетиката, транспорта, селското стопанство и инфраструктурата".

Това е гигантска промяна в отношенията между Русия и Афганистан. В периода 1979-1989 г. хиляди съветски войници загинаха по време на войната с ислямските бойци в страната, а поддържаният от Москва лидер Мохамад Наджибула беше убит през 1996 г., когато талибаните за първи път превзеха Кабул.

Сега времената са други, а приоритетите - различни.

В Русия след началото на войната с Украйна се образува остър дефицит на кадри. Според оценки на Висшето училище по икономика на икономиката липсват 2,6 милиона работници. До 2030 година дефицитът може да надхвърли 3,1 милиона, прогнозира Министерството на труда.

В последно време руските власти залагат на мигранти от Индия. През 2025 година на граждани на тази държава бяха издадени над 56 хиляди разрешения за работа - рекордно количество за девет години.

По-рано вицепремиерът Денис Мантуров заяви готовност да приеме неограничен брой мигранти от Индия, за да компенсира острия дефицит на работна ръка. През второто полугодие на 2025 година безработицата в Русия два пъти падна до рекордно ниско ниво за цялата история на наблюденията - 2,1 процента.

Също така правителството възнамерява да привлече повече работна ръка от Китай, Малайзия, Бангладеш и африкански страни. Афганистан до скоро не се разглеждаше в този контекст. Въпреки това през ноември режимът на талибаните предложи на Русия своите граждани за работа в селското стопанство, където липсват поне 130 хиляди специалисти.