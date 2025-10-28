През 2024 г. Европейският съюз като цяло остана третият по големина търговски партньор на Русия, пише германското издание Bild. Годишният търговски оборот между Русия и ЕС възлиза на 67,5 милиарда евро за миналата година.

Същевременно изданието съобщава, че структурата на търговията се е променила значително през миналата година.Германия (преди години най-големият европейски търговски партньор на Русия) вече почти напълно е спряла вноса на руски стоки - с 92%. Така търговският оборот между Русия и Германия за миналата година е възлизал като цяло на едва 9,5 милиарда долара.

Докато Унгария, междувременно, е увеличила вноса от Русия (предимно енергоносители) с 31%, до 6,2 милиарда долара.

Bild също така уточнява, че основният търговски партньор на Русия за миналата и тази година е Китай, който е страната с втората по големина икономика в света. Миналата година обемът на руските стоки, внесени в Китай, във финансово изражение е възлизал на почти 130 милиарда долара, като общият търговски оборот между двете страни е достигнал около 250 милиарда долара.

Същевременно Китай е увеличил вноса си на първичен алуминий от Русия с 64% за периода януари - август 2025 г. в сравнение със същия период на миналата година, до 3,94 милиарда долара, според данни на Главната митническа служба на Китайската народна република, пише Интерфакс.

Това представлява приблизително 1,49 милиона тона при средни цени на Лондонската борса за метали (LME) за този период.

Конкретно за август, Китай е внесъл алуминий от Русия на стойност 388,2 милиона долара, което е с 2% повече на годишна база.

Вносът на рафинирана мед от Русия се е увеличил 2,3 пъти на годишна база във финансово изражение през осемте месеца, до 2,83 милиарда долара (спрямо 1,2 милиарда долара година по-рано).