Вносът на пшеница от Русия в Казахстан през новата селскостопанска година може да достигне поне 1,5 милиона тона, съобщи Евгений Карабанов, ръководител на Комитета за анализи на Зърнения съюз на Казахстан, по време на експертния форум "Зърното на Сибир". Посоченото е пет пъти повече от показателя за миналия земеделски сезон.

Ще уточним, че бившата съветска република е от най-големите производители на пшеница в света, като през последните години се нарежда между 10-то и 15-то място по този показател в световен мащаб. Страната същевременно изнася и големи количества пшеница за други страни. А Русия, според данните за 2022 г., е на трето място в света по производство на пшеница.

"Досега структурата на нашата казахстанска реколта е с необичайно висок дял на фуражните култури в началото на жътвата. Затова ще има потребност от хлебна пшеница. Оценяваме необходимостта от внос на пшеница от Руската федерация на не по-малко от милион и половина тона", каза Карабанов, цитиран от ТАСС.

Той отбеляза, че от предходната реколта от Русия са внесени само около 300 хиляди тона пшеница. "Защото имахме почти паритетни цени, не беше изгодно да се внася. Общо взето, внасяхме или семена, или в края на сезона, когато намаляваше фуражното зърно пшеница, внасяхме фуражна пшеница", уточни представителят на ръководството на Зърнения съюз на Казахстан.

По-конкретно, от основните доставчици на зърно за азиатската страна, са регионите на Сибирския федерален окръг, където се предвижда реколта от около 15,3 милиона тона зърно през 2025 г. (с 600 хил. тона по-малко спрямо миналата година). По данни на аналитичния център "Прозърно", тази година окръгът ще регистрира рекорден добив от декар на зърнени култури, което няма да доведе до рекордна реколта за региона като цяло, само заради намаляването на засетите площи.