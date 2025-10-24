Кампанията в Русия по прибиране на реколтата от зърнени култури е към своя край. Към днешна дата са събрани общо 135 милиона тона зърно от новата реколта в бункерно тегло - което е с почти 9 милиона тона повече от същия период на миналата година, пише "Комерсант". Русия е между първите три най-големи в света производители и износители на пшеница.

Посоченото количество включва 93,5 милиона тона пшеница (със 7,8% повече от миналогодишната реколта) и 20,5 милиона тона ечемик (с 15,4% повече от миналогодишната реколта). Прибирането на царевицата, ориза и елдата още е в разгара си.

Заетите площи със зърнени и бобови култури в страната са над 42,5 милиона хектара. Средните добиви от тези култури са се увеличили спрямо миналата година с почти 15%, като при пшеницата нарастването е с 14%, а за ечемика - с 22%.

Освен високите добиви от пшеница, очакванията са да има рекордна реколта от бобови култури - поне 7 милиона тона. Общите обеми от зърнени култури в Русия не само ще задоволят напълно вътрешните потребности, но и ще осигурят възможност за износ на външните пазари на общо над 50 милиона тона зърно през този селскостопански сезон, уточняват експерти от бранша.

За сравнение, високите реколти от пшеница в България достигат около 7 млн. тона. Това означава, че общата реколта от пшеница в Русия (при добри метеорологични условия) е около 13 пъти по-голяма нашата.