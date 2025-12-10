Испания отчита най-силен скок в данъчната тежест сред водещите европейски икономики, показва последният годишен доклад на ОИСР, който измерва приходите от данъци и осигуровки като дял от БВП в 38 държави. Между 2010 и 2024 г. общата фискална тежест в страната се повишава с 5,53 процентни пункта до 36,7% от БВП - ръст, който е над два пъти по-висок от средния за ОИСР (2,54 пункта до 34,1%).

Сред големите държави в Европа именно Испания бележи най-бързо нарастване през последните 14 години, отбелязва RTVE. Сравнението с другите икономики показва по-умерени увеличения: Германия добавя 2,85 пункта до 38% от БВП, Обединеното кралство - 2,32 пункта до 34,4%, Франция - 1,22 пункта до 43,5%, а Италия - 1,06 пункта до 42,8%. Така Испания остава близо до средното равнище на ОИСР, но е сред държавите с най-осезаемо ускоряване на фискалната тежест. По-големи ръстове показват само Словакия, Гърция, Япония, Люксембург, Мексико и Латвия.

В обратната посока се движат страни като Швеция, Унгария и особено Ирландия. Швеция понижава фискалната тежест с 1,71 пункта до 41,4%, Унгария - с 2,55 пункта до 34,4%, а Ирландия отчита спад от над 6 пункта, до едва 21,7% от БВП - едно от най-ниските равнища в ОИСР.

Ирландия е сред държавите с необичайно ниска данъчна тежест, редом с Мексико (18,3%), Колумбия (19,9%) и Чили (20,5%). Този модел я превръща в изключение в рамките на ЕС, където всички останали членове надхвърлят 34% от БВП. Страната привлича множество международни компании именно заради по-лекия данъчен режим. В Европа, но извън ЕС, Швейцария също изпъква с нискi данъци - 27,2% през 2024 г. Отвъд Атлантика САЩ поддържат още по-нисък дял - 25,6%.

В противоположния край на класацията Дания за втора поредна година е държавата с най-висока данъчна тежест в ОИСР - 45,2% от БВП (+1,2 пункта спрямо 2023 г.). Следват Франция (43,5%), Австрия (43,4%), Италия (42,8%) и Белгия (42,6%).

Както и в повечето европейски държави, най-голям източник на бюджетни приходи в Испания са социалните осигуровки - 34,7% от всички постъпления през 2023 г., при средно 25,5% за ОИСР. Този показател е значително по-нисък в много страни от Латинска Америка и англосаксонски държави като САЩ, Канада, Австралия и Нова Зеландия.

Корпоративният данък, който преди финансовата криза е достигал 11,3% от приходите, спада до около 9-10% през следващото десетилетие, за да се повиши временно до 12% през 2022 г. и да спадне отново до 11,9% през 2023 г. В Испания приносът на този данък е 8% от общите постъпления.

Данъците върху собствеността представляват средно 5,1% от приходите в ОИСР, но варират силно - от под 1% в Чехия, Литва и Естония до двуцифрени стойности в Южна Корея (11,5%), САЩ (11,3%), Израел (10,7%) и Обединеното кралство (10,5%). Испания е над средното равнище с дял от 6,2%.