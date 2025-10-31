Инфлацията в Испания отново показва ускорение през октомври и достига най-високото си равнище от началото на годината, сочат предварителните данни на Националния статистически институт (INE). Тенденцията затвърждава усещането, че процесът на дезинфлация в страната остава в застой, пише El País.

През септември статистическата служба вече коригира нагоре окончателната си оценка - от 2,9% до 3%, което бе три десети повече спрямо август и най-високата стойност от февруари насам. Данните тогава показаха, че връщането на цените към нормални нива се оказва трудно, като разликата със средното за еврозоната (2,2%) се увеличи до 0,8 пункта. Министерството на икономиката обясни покачването с "базов ефект" при горивата и електроенергията, чиито цени миналата година бяха изключително ниски.

Икономисти отбелязват, че услугите и храните продължават да оказват натиск върху цените, особено на фона на силния туристически сезон и устойчивото вътрешно търсене. Някои продукти, като зехтина, поевтиняват, но при други поскъпването остава двуцифрено - кафе, месо и шоколад.

Въпреки че Европейската централна банка засега не планира промяна на лихвените проценти, натискът върху цените в Испания остава двойно по-висок от миналогодишния. Според експерти, ако не настъпят нови сътресения, инфлацията може постепенно да се забави в края на годината, но засега испанската икономика плаща цената на собствения си силен растеж.