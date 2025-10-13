Правителството на Испания планира от 2026 г. новата държавна жилищна компания да започне да предлага "големи пакети" от имоти на пазара всяко тримесечие, пише El País. Идеята е да се увеличи предлагането на достъпни жилища и да се спре ръстът на цените, който през последните години превърна жилищния въпрос в един от най-напрегнатите социални проблеми в страната.

Мярката ще се приложи веднага след приключването на административните процедури и след като бъдат пригодени имотите, които преминават от банката за управление на проблемни активи Sareb към новата компания. Още тази година се очаква да започнат първите пилотни проекти.

Новината бе съобщена от Лейре Иглесиас, генерална директорка на държавното предприятие за управление на земи Sepes - институцията, върху която се изгражда бъдещата жилищна структура. По думите ѝ вече е започнала работа по събирането на първите пакети имоти, сред които около 40 000 жилища от портфейла на Sareb - ключова цел за правителството на Педро Санчес.

Разширяване на държавния жилищен фонд

Освен имотите на Sareb, държавата ще включи и жилища, собственост на различни администрации и агенции под контрола на централната власт. Част от тях ще бъдат придобити и преустроени, включително имоти със специален публичен статут. "Ще ги пуснем на пазара веднага щом бъдат готови, така че да са прилични и достъпни", заяви Иглесиас.

Тя обясни, че вече са проведени първите обществени поръчки за изграждане на парк от достъпни жилища. Изискванията за доход на кандидатите няма да бъдат прекалено строги, за да могат повече хора да се възползват от програмата. Продажбите и наемите ще се извършват чрез нов онлайн жилищен портал, който ще гарантира прозрачност, бързина и равен достъп.

Иглесиас подкрепи въвеждането на контрол върху наемните цени, за да не се повторят кризите от миналото. Макар социалните жилища да не могат да променят статута си, държавата може да предотврати спекулацията с тях. "Когато няма мърша, лешоядите спират да идват", каза тя, визирайки спекулативните фондове.

Активиране на празни имоти

Сред приоритетите е и мобилизирането на празни жилища, които да бъдат включени на пазара под наем. Иглесиас посочи, че в много градове има неизползваеми общински терени, "които стоят мъртви", и изрази увереност, че Законът за жилищата вече позволява те да бъдат преобразувани в нови жилищни зони - включително за студентски настанявания.

Говорителката на Синдиката на наемателите Карме Алкаразо предупреди, че спасяването на социалния жилищен фонд няма да мине без напрежение. Тя заяви, че стачката на наемателите срещу банката La Caixa може да доведе до това банката да продаде своите имоти на каталунското правителство под пазарната им стойност.

Повече ресурси и нови правила

Министърката на жилищната политика и градската програма Исабел Родригес потвърди, че правителството ще насочи повече средства към т.нар. "напрегнати зони", където цените растат най-бързо. Тя подчерта, че публичният жилищен фонд трябва да се разширява с по-бързи темпове, за да се овладее натискът върху пазара.

Родригес защити новия Държавен жилищен план 2026-2030 г., който ще отчита различията между автономните области. По думите ѝ новата компания ще промени из основи начина, по който Испания управлява жилищната си политика.

Министърката обяви и серия мерки срещу спекулацията - от облагането с 100% данък върху покупките на жилища от чужденци извън ЕС до въвеждане на ДДС върху туристическите апартаменти. Тя обвини председателката на мадридската автономна област Исабел Диас Аюсо, че "кани спекулативни фондове" в столицата.

Родригес настоя също за ускоряване на строителството и на процедурите за разрешителни. "Трябва да се строи по-бързо и по-сигурно", каза тя, като даде пример, че нови проекти могат да се завършват в рамките на година. Според нея публичните инвестиции в социално жилищно строителство са се увеличили с 63% за последната година - срещу едва 13% при частния сектор. До юли броят на разрешителните е нараснал с 61%. Целта е делът на социалните жилища да достигне 8%, докато в момента е под 3%.

Социалните организации: повече социални жилища, по-малко празни имоти

"Платформата на Третия сектор", обединяваща близо 28 хил. социални организации, призова правителството да предприеме спешни действия срещу жилищната несигурност. Организациите настояват за повече социални жилища, санкции за собствениците на празни имоти и ликвидиране на гетата.

След среща с министър Родригес председателят на платформата Лучано Поято предупреди, че жилищната криза се е превърнала "в най-голямата пробойна в социалната държава и пряка причина за бедност и изключване". По данни на организацията над 4,6 милиона домакинства в Испания изпитват трудности да си позволят жилище или да задържат това, в което живеят.

Фондация "Секретариадо гитано" също представи предложения за борба с гетата и подобряване на условията за хората, живеещи в мизерни постройки. Организацията вижда в новия план шанс да се гарантира правото на достоен живот за всички, особено за ромските общности.