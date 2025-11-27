Търговията с най-голямата емисия MREL облигации в България (60 млн. евро), издадена от tbi bank, започна днес на Българската фондова борса (БФБ). Камбаната за старт на борсовата сесия беше ударена от изпълнителните директори на БФБ доц. д-р Маню Моравенов и на tbi bank Лукас Турса.

Емисията се състои от 3-годишни облигации (с опция за обратно изкупуване след две години), с годишна лихва от 7.0%. Борсовият код, под който ще се търгува емисията, е TBIF. Това е шестата емисия облигации на tbi bank, която се търгува на БФБ.

"Горди сме с подкрепата, която оказваме за развитието на местната общност от инвеститори и за изграждането на доверие в българския капиталов пазар. Влязохме в него преди четири години с първия ни публичен подчинен дълг и оттогава излизаме на пазара почти всяка година, с все по-добри резултати. Само през тази година пласирахме близо 100 милиона евро. Това е страхотно постижение за екипа ни и силен знак за доверие от инвеститорите. Определено няма да спрем дотук", каза Лукас Турса, tbi bank.

"Листването на най-голямата MREL емисия у нас е силен знак за зрелостта и развитието на дълговия сегмент на капиталовия ни пазар. На годишна база отчитаме осезаем ръст на пазара на облигации на БФБ - както по брой емисии, така и по обем на набраното финансиране. За последните 2 години облигационните емисии са Борсата са нараснали два пъти. Интересът на инвеститорите към подобни инструменти се увеличава и това дава на българските компании и банки реална алтернатива за устойчиво финансиране", коментира доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на Българска фондова борса.

През последните четири години tbi bank се утвърди като лидер на българския пазар на публични облигации. Банката набра близо 150 млн. евро от местния публичен пазар, предоставяйки на инвеститорите атрактивни и гъвкави инструменти по отношение на падежа и доходността.

tbi bank е challenger банка в Югоизточна Европа и регионален лидер в алтернативните разплащателни методи. Банката е фокусирана върху подпомагането на търговците да развиват бизнеса си, както и върху предоставянето на финансови продукти и услуги, които улесняват живота на потребителите. Основните пазари, на които оперира, са България, Румъния и Гърция.