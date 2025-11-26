Поколението Z (1997-2012) започва да мисли за пенсиониране значително по-рано от своите родители, а дори и от милениълите (1981-1996). Докато много представители на бейби бумърите (1946-1964) са принудени да се върнат на работа заради растящата инфлация и високите разходи за живот, младите спестители гледат, анализират и действат навреме. Това разкри съоснователят и главен изпълнителен директор на Robinhood - българинът Влад Тенев.

"Пенсионирането изглеждаше наистина, наистина далечно", спомня си Тенев за периода след завършването си през 2008 г. "Сега поколението Z открива пенсионни сметки на 19 години. Те мислят по-консервативно от предишните поколения", разказва той в скорошен разговор в подкаста Uncapped with Jack Altman.

По-предпазливи и разумни от очакванията

По думите на Тенев, за някои наблюдатели е изненадващо, че поколение Z - често възприемано като финансово затруднено и неориентирано, избира да спестява агресивно. Докато по-възрастните клиенти на Robinhood търсят участие в "готини нови неща", младите залагат на класически инвестиционни практики.

"Бихте си помислили, че при по-възрастните клиенти се набляга на стабилността и дълголетието ни като компания, но всъщност това резонира много по-силно с младите", коментира Тенев. "При поколение Z се случва обратното - старите, големи и известни играчи отново са готини."

Той свързва това поведение с по-широка културна тенденция: завръщането към ретро естетиката. Поколение Z купува винили, касети, дори проявява интерес към уолкмени. "Мисля, че по същия начин финансово по-младото поколение се интересува от пенсиониране", допълва той.

Бейби бумърите — принудени да се върнат на работното място

Докато младите градят бъдещата си финансова сигурност, много представители на по-старите поколения тепърва се изправят пред предизвикателства. Според анализ на Vanguard около 47% от служителите на възраст 24-28 години спестяват достатъчно, за да поддържат настоящия си стандарт на живот и след края на кариерата си. За сравнение - само 40% от бейби бумърите и 41% от поколението X (1965-1980) могат да кажат същото.

Въпреки че именно бейби бумърите разполагат с най-голямо съвкупно богатство, мнозина осъзнават, че натрупаното няма да им стигне за спокойни години. Според статистиките, заради инфлацията домакинските разходи в Щатите са се увеличили с около $1250 годишно - промяна, която прави комфортното пенсиониране все по-трудно постижимо.

Проучване на Standard Life във Великобритания показва, че около 14% от бейби бумърите и по-възрастните представители на поколение X работят, въпреки че са достигнали параметрите за пенсиониране, а още 4% обмислят да се върнат на работа.

Причината е проста и еднаква навсякъде — доходите не стигат.

"Икономическата ситуация през последните години оказва постоянен натиск върху финансите на хората", обяснява Дийн Бътлър, управляващ директор в Standard Life. "Затова много от тях търсят нови начини да допълнят доходите си — чрез допълнителна работа, отлагане на пенсионирането или дори връщане на работа."

Работещите след пенсия вече не са изключение

От 80-те години насам броят на работещите след традиционната пенсионна възраст в САЩ се е учетворил, подобно на тенденцията у нас. Днес почти 20% от хората над 65 години продължават да работят, а близо 40% от бейби бумърите задължително имат и странични занимания, показва проучване на Smart Energy GB.

В контраст с тяхното положение, тихото завръщане на поколение Z към традиционните форми на спестяване и инвестиции може да се окаже едно от най-разумните решения на младото поколение. Тази тенденция показва, че урокът е усвоен: ранното планиране може да се окаже ключ към избягване на съдбата на днешните пенсионери.