Близо 50 милиона евро ще бъдат инвестирани в рехабилитацията на пистата на летището в Бургас. Това заяви пред БТА главният изпълнителен директор на "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" Михаел Ройш.

Летището беше затворено за полети от началото на ноември миналата година. Полосата не беше ремонтирана повече от 40 години.

Очаква се пистата в Бургас да се върне в експлоатация през май - точно преди началото на летния сезон, който се очаква да донесе много редовни и чартърни полети с туристи за Южното Черноморие.

Компанията е концесионер и на летището във Варна. Там също се планират инвестиции, като те са насочени към подобряване на изживяването на пътниците, но Ройш изтъкна и че ще бъде построена нова сграда за противопожарната служба.

Отминалата 2025 г. той окачестви като "изключително предизвикателна". Компанията обаче успешно преодоля трудностите и приключи годината с близо 4 милиона пътници за двете морски летища, допълни Ройш. Той уточни, че и на двата аеропорта най-много са били туристите от Германия. Следват гостите от Великобритания, Полша, Чехия.

Има сериозен потенциал за растеж на пътуващите от скандинавските страни, Белгия, Нидерландия, каза още Ройш. По думите му няма как обаче да бъде компенсирана липсата на туристи от Русия и Беларус.

Fraport са разработили нова програма за стимулиране на полетите, като при достигане на определени критерии се предлагат до 100% отстъпки при изпълнение на целогодишни полети. Именно заетостта извън летния сезон винаги е била сериозна грижа за двете летища.

По думите на Ройш така предложените условия са без аналог, но правителството, Министерството на транспорта и Главна дирекция "Въздухоплавателна администрация" са тези, които трябва да одобрят програмата.