Узбекистан подготвя по-строг данъчен контрол върху доходите на инфлуенсъри и други лица, работещи онлайн, съобщават местни медии. За целта азиатската република изучава и адаптира практики, прилагани в... Русия. Идеята е по-добро администриране на приходите от дигиталната икономика и ограничаване на сивия сектор, който остава значителен при онлайн рекламата и услугите.

За да се запознае по-отблизо с добрите примери, делегация от Данъчния комитет на Узбекистан е на работно посещение в Москва. Там експерти изучават опита на Федералната данъчна служба на Русия в администрирането на доходите на блогъри и други онлайн създатели на съдържание.

От Данъчния комитет на Узбекистан посочват, че "обменът на опит ще позволи да бъдат идентифицирани най-добрите практики и да се оцени потенциалът за прилагането им в националната система за данъчно администриране".

Пазарът на блогърите излиза "на светло"

През 2025 г. Узбекистан официално включи редица нови дейности от сектора на услугите в брутния вътрешен продукт (БВП) на страната. Това обяви председателят на Националния статистически комитет Бехзод Хамраев, като подчерта, че "секторът изисква особена методологична гъвкавост" заради разминаванията между формалната и неформалната икономика.

Сред дейностите, попадащи под обхвата на новите разпоредби, са куриерските доставки, кетърингът, индивидуалните правни услуги, доставката на товари с малки превозни средства и рекламната дейност на блогъри. Куриреските услуги са оценени на 3,75 трилиона сума (над 300 млн. долара), кетърингът - на 2,023 трилиона сума (около 165 млн. долара), а индивидуалните правни услуги - на 1,421 трилиона сума (над 115 млн. долара).

Доставката на товари с моторолери и малки камиони достига 1,344 трилиона сума (около 110 млн. долара), посредническите услуги на автомобилните пазари възлизат на 795,4 млрд. сума (около 65 млн. долара), а частните нотариуси - на 136 млрд. сума (около 11 млн. долара).

Според сметките на властите, рекламната дейност на блогърите възлиза на 760,2 млрд. сума (около 62 млн. долара), като в тези данни са включени само инфлуенсъри, регистрирани като самонаети лица. Големите блогъри, които работят чрез агенции или други юридически структури, не са обхванати от статистиката, което означава, че реалният размер на пазара е значително по-голям.

Властите коментират, че включването на тези дейности има за цел да извади значителна част от икономиката от "сивия сектор" и да даде по-точна картина за реалния икономически оборот в страната.