Президентът на Узбекистан Шавкат Мирзийоев даде официален старт на строителството на новото международно летище в Ташкент. Само първата фаза на проекта се оценява на $2,5 милиарда и ще бъде реализирана в партньорство с компании от Саудитска Арабия, Япония и Южна Корея.

Новото летище ще бъде изградено върху площ от 1300 ха в Уртачирчикски и Куйичирчикски райони в Ташкентска област, на приблизително седем километра източно от град Янгиюл. Комплексът ще бъде част от широкомащабен транспортен и логистичен хъб, който ще свързва столицата на Узбекистан с основните автомагистрали и железопътни линии в страната.

Очаква се това да бъде един от най-мащабните инфраструктурни проекти в Централна Азия, а според транспортния министър на страната, летището трябва да бъде въведено в експлоатация до 2030 г.

Проектът се реализира като публично-частно партньорство между четири компании: Vision Invest от Саудитска Арабия, японската Sojitz Corporation, южнокорейската Incheon International Airport Corporation и държавната Uzbekistan Airports. Делът на Vision Invest е 45%, на Sojitz - 30%, на Incheon - 15%, а на Uzbekistan Airports - 10%.

Източник: prezident.uz

Общата инвестиция в първата фаза $2,5 милиарда, като $1,8 милиарда ще бъдат насочени към изграждането на терминала, а $800 милиона - към летищната инфраструктура.

Като най-големите в света

След завършването си новото летище ще може да обслужва до 20 милиона пътници и 129 000 тона товари годишно, ще извършва до 30 излитания и кацания на час и ще има капацитет за едновременно обслужване на 62 самолета.

Терминалът ще разполага с 14 реактивни мостика и безмитна зона с площ от 46 000 кв. м - размер, съпоставим с водещите световни летища в Истанбул, Лондон и Дубай.

Особен акцент в проекта е поставен върху екологичната устойчивост. Новото летище ще бъде първото в страната, което ще работи изцяло на възобновяема енергия. Освен това ще използва устойчиво авиационно гориво (SAF), произведено в резултат на съвместен проект между Vision Invest, американската компания Air Products и Министерството на енергетиката на Узбекистан.

Регионален авиационен център

По време на официалния старт президентът Мирзийоев подчерта, че изграждането на новото летище ще положи основите за превръщането на Узбекистан в "регионален авиационен център, свързващ Изтока и Запада, Севера и Юга". Според него, през следващите 5 години националният авиофлот ще нарасне до 180 самолета, маршрутите - до 230, а броят на полетите ще достигне 200 000 годишно.

Сегашното международно летище "Ислам Каримов", разположено в границите на Ташкент, вече е изчерпало възможностите си за разширяване. То е проектирано за 11 милиона пътници годишно, но реалният пътникопоток вече надхвърля 9 милиона, а се очаква той да достигне 24 милиона до 2040 г.

Именно това е наложило решението за изграждане на ново летище извън градските предели.

Новият комплекс ще бъде директно свързан с магистралите Ташкент-Самарканд, Ташкент-Андижан и Ташкент-Бостанлък. Предвижда се и изграждането на модерна жп гара за високоскоростни влакове, както и совалкова връзка между централната част на Ташкент и Нов Ташкент. По този начин новото летище ще се превърне не само в транспортен възел, но и в икономически катализатор за региона.

Според официалните оценки проектът ще генерира над $27 милиарда приходи за страната. То ще създаде и хиляди нови работни места в областта на услугите, промишлеността и туризма.

Мирзийоев подчерта, че развитието на транспортната инфраструктура и модернизацията на въздушния транспорт ще останат стратегически приоритет за Узбекистан. Това е важна стъпка към голямата цел - страната да се утвърди като ключов авиационен хъб в Евразия.