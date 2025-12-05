Visa пренася европейската си централа в Canary Wharf, като подписа договор за наем на 300 000 кв. фута офис площ в One Canada Square, една от емблематичните сгради в лондонския финансов квартал. Според цитирани от Financial Times данни на Canary Wharf Group (CWG), договорът е за 15 години.

Преместването е планирано за лятото на 2028 г., когато изтича настоящият договор на компанията за офиса ѝ в Sheldon Square, Падингтън. Новите площи са приблизително с 50% по-големи от сегашното пространство, което Visa използва в Лондон.

Компанията ще заема 11 етажа в One Canada Square, включително помещения, освободени от рейтинговата агенция Moody's, която се премества в нов офис близо до катедралата "Сейнт Пол".

Решението на Visa идва на фона на отчетливо възстановяване на Canary Wharf след трудните години след пандемията, когато високите лихви и спадът в оценките на офисите натежаха върху пазара. Запълняемостта на портфейл от имоти на стойност 2 млрд. паунда, представляващ около половината от офисите на CWG, достига 90% през третото тримесечие - за първи път от 2022 г.

През второто тримесечие оценките на тези сгради се повишиха за пръв път от три години, а през следващото тримесечие останаха стабилни. CWG очаква 2025 г. да бъде най-силната година по обем наети площи от повече от десетилетие.

В района отново набират скорост и други компании: финтех групите Zopa и Revolut (през септември тя вече откри новия си офис) подписват нови договори, Barclays и Morgan Stanley запазват офисите си, а Deutsche Bank води разговори за удължаване на своя наем.

Миналата седмица JPMorgan обяви, че заедно с CWG ще развие собствен парцел в района и ще изгради кула от 3 млн. кв. фута, която може да побере до 12 000 служители. От тази сграда CWG няма да получава наем, но очаква полза от увеличения поток хора.

"Visa се присъединява към финтех общност от над 65 компании", коментира пред FT Шоби Кан, главен изпълнителен директор на CWG. Групата разширява портфейла си отвъд корпоративните наематели, като добавя ресторанти, търговски обекти, места за развлечения, хотели и жилищни сгради. Новият транспортен достъп чрез Elizabeth line на метрото допълнително увеличава привлекателността на квартала, който доскоро мнозина смятаха за твърде отдалечен от центъра на Лондон.