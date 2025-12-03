"Фарм сенс" - един от големите играчи в търговията и съхранението на зърно у нас, е поискала от Софийския градски съд да бъде обявена в несъстоятелност, пише специализираният сайт sinor.bg.

Говорим за компанията с 32-годишна история, зърнобази и силози в Североизточна България, автопарк и логистика, десетки служители и над 300 милиона лева приходи през 2024 г.

"Двете поредни за фермерите кризисни години очевидно се отразяват и на кампании от подобен ранг, защото от тази година тя е изпаднала в невъзможност да покрива задълженията си", отбелязва онлайн изданието.

Като причина за исканата от съда процедура за несъстоятелност мажоритарният собственик Пламен Борисов посочва на първо място неблагоприятното развитие на пазара на зърно от тазгодишната реколта.

"Вследствие от неблагоприятното динамично развитие на пазара на зърно за реколта 2025 (най-общо казано, офертната цена за изкупуване на зърно надвишава цените за износ и продажба за известен период от време) Дружеството се оказа в невъзможност да води печеливша търговия, включително да изпълни вече сключени договори за продажба и износ", пише той в молбата за откриване на производство по несъстоятелност от 20 ноември, с която Money.bg разполага.

От нея се разбира и че "Фарм сенс" са имали договор за износ на 20 580 тона пшеница с швейцарска фирма Quadra Commodities със срок до 15 ноември. Двете дружества имали договорна клауза за съучастие в печалбите и загубите от търговията. Българската компания разчитала на сделката, но станало ясно, че няма да може да я изпълни и поискала отсрочка.

"Швейцарската компания, макар и в нарушение на клаузите на договора, е сключила относно вече изнесено за нея от Дружеството зърно неизгодни сделки на борсата в резултат от което е генерирала загуби за съвместното предприятие, като изпрати дебитно известие (фактура) с дата 14.11.2025 г. за сумата от 794 512 евро, която сума Дружеството не може да плати. За нас вземането не е безспорно, но в момента Дружеството не може да си позволи арбираж в Швейцария по швейцарското право, както предвижда договорът", пише в молбата.

Освен това, както отбелязва sinor.bg "Фарм сенс" има задължения към 4 български банки, както и към финансови институции в Швейцария и Нидерландия, към доставчици на стоки и услуги, както и към зърнопроизводители. Общо дълговете към 2024 г. са били близо 155 милиона лева, от които почти 140 милиона са били натрупани в рамките на последната година.

"Поради застоя в търговията, Дружеството няма възможност да продаде свои активи зърнобази, камиони и други, с които да си осигури ликвидност, поради липса на интерес от потенциални купувачи", посочва Борисов в молбата си. Той определя компанията като неплатежоспособно и свръхзадлъжняло и предлага назначаването на синдик.

В агросредите темата нестабилността при търговците със зърно се коментира активно още от преди краха на "Фарм сенс". Има сериозни опасения какви ще са последиците за производителите от него, тъй като огромна част от реколтата им остава в силозите на компанията.