Рисковете за финансовата стабилност в световен мащаб са се увеличили през 2025 г., се казва в новия полугодишен "Доклад за финансовата стабилност" на Английската централна банка (АЦБ). Основните причини за това са свързани с: геополитическо напрежение, фрагментация на търговските и финансовите пазари, натиск върху пазарите на държавен дълг, надценените компании, инвестиращи в изкуствен интелект (ИИ), рискови заеми за големи компании, пише Reuters.

"Глобалните рискове остават повишени и съществената несигурност в глобалните макроикономически перспективи се запазва", се посочва в доклада. Там се отбелязва, че "оценките на много рискови финансови активи остават значително завишени, особено за технологични компании, фокусирани върху изкуствения интелект (ИИ)."

Ентусиазмът на инвеститорите към изкуствения интелект тласна пазарните оценки на акциите в Съединените щати до най-високото им ниво от т.нар. дотком балон в началото на настоящото хилядолетие, а във Великобритания - до най-високото им ниво от световната финансова криза преди около 15 години, отбелязва Reuters.

В доклада на АЦБ се посочва, че геополитическата несигурност е причинила растеж на съотношението на публичен дълг към брутен вътрешен продукт в много развити икономики, както и натиск върху разходите, призовавайки съответните субекти да "изградят устойчивост на оперативни смущения".

Що се отнася до самата Великобритания, според Централната банка на страната, всичките седем най-големи банки в Обединеното кралство са преминали последния ѝ стрес тест, който изследва тяхната устойчивост на настоящия икономически шок, който е по-лош от световната финансова криза.

Резултатите показват, че "банковата система на Обединеното кралство ще може да продължи да подкрепя икономиката, дори ако икономическите условия се окажат съществено по-лоши от очакваното, което ще ѝ позволи да допринесе за дългосрочен устойчив икономически растеж", се казва в доклада на АЦБ.