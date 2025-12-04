Европейските нискотарифни превозвачи подготвят завръщането си в Украйна още с подписването на мирно споразумение, което би позволило възстановяване на полетите. Компаниите очакват рязко покачване на търсенето - както от завръщащи се украинци и работници, ангажирани с реконструкцията, така и от хора, привлечени от т.нар. "катастрофен туризъм" по подобие на хилядите, които посещават призрачния Припят след инцидента в АЕЦ Чернобил.

Унгарската Wizz Air планира да разполага с 15 самолета в страната в рамките на две години след евентуално мирно споразумение, като броят им може да достигне 50 след седем години. Ryanair заявява, че може да поднови полетите си само две седмици след отварянето на въздушното пространство.

"Щом небето бъде отворено, ще действаме много бързо", казва пред Financial Times изпълнителният директор Йожеф Варади. По думите му възстановяването на полетите представлява "значителна възможност".

Като пример за очаквания интерес той посочва периода след падането на Берлинската стена, когато милиони туристи посещават мястото. Преди войната Wizz Air е най-големият чуждестранен превозвач в Украйна, обслужвайки над 5000 полета през 2021 г. Тогава компанията е третата по големина авиолиния в страната след "Аерофлот" и украинската Windrose.

През 2019 г. близо 15 млн. души са летели до Украйна - рекорд преди пандемията от COVID-19. През 2021 г. броят им е 10.8 млн., сочат данни на Cirium.

Според Financial times ръководството на Ryanair вече е посетило ключови украински летища, като планира да увеличи превозените пътници до 4 млн. годишно. Преди затварянето на украинските летища авиокомпанията е обслужвала около 1.5 млн. души годишно по маршрутите до Киев, Лвов и Одеса.

Изпълнителният директор Еди Уилсън подчертава, че мрежата от 95 базирани самолета позволява бързо отваряне на нови маршрути без нарушаване на разписанията. "Може да се лети от Ирландия, от Великобритания, от Европа - по три, четири, пет полета седмично. Лесно се достига до 4 млн. пътници", казва той.

EasyJet, която досега не е летяла до Украйна, също проучва възможностите да навлезе на пазара. Изпълнителният директор Кентън Джарвис определя страната като "най-големия строителен проект в Европа", подчертавайки, че много украинци ще искат да се върнат у дома, когато това стане безопасно.

"В момента Украйна е липсващото парче на европейската карта", казва той. Според него въздушният контрол може да бъде възстановен сравнително бързо, но ключово ще бъде състоянието на летищата и пистите. За разлика от Wizz Air и Ryanair, EasyJet не планира да базира самолети в страната в краткосрочен план.

Според Европейската агенция за авиационна безопасност, полетите над Украйна и кацанията в страната остават забранени. Предупреждението е заради риска от военни действия, включително възможно погрешно идентифициране на граждански самолети. Припомня се и трагедията с полет MH17 на Malaysia Airlines, свален над Източна Украйна през 2014 г.

Данните на Cirium показват, че през последните две години само една авиокомпания - руската нискотарифна Smartavia - е регистрирала полети към Украйна.