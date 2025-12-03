Полският национален превозвач LOT е на път да финализира една от най-значимите сделки в регионалната авиация през последното десетилетие. Според информация на Dziennik Gazeta Prawna, преговорите за придобиването на чешката авиокомпания SmartWings са в напреднала фаза, а решението може да бъде взето още до края на годината.

Разговорите протичат при пълно информационно затъмнение - нито превозвачът, нито полското Министерство на инфраструктурата коментират официално случващото се.

Smartwings, най-големият чешки превозвач, оперира с флот от около 41 самолета, включително Boeing 737 MAX. Превозвачът има активи в Чехия, Полша, Унгария и Словакия и силно присъствие в чартърния и ваканционния сегмент. Именно това прави сделката особено атрактивна за LOT, който би получил достъп до готова мрежа от туристически маршрути и установена марка на чешкия пазар, без да се налага да изгражда всичко от нулата.

Въпреки интереса на още двама кандидати - германската Discovery Airlines и турско-германския превозвач SunExpress, LOT изглежда е фаворитът. Според източниците, конкурентните оферти биха засилили влиянието на Lufthansa в региона, което вероятно би срещнало съпротива от страна на Европейската комисия. LOT, като значително по-малък играч, представлява по-приемлив вариант от гледна точка на регулаторите.

Стратегически ход

Паралелно с комерсиалната логика сделката носи и стратегическо значение за Полша. В следващите 7 години страната планира да отвори Централното комуникационно пристанище (CPK) - бъдещия мегахъб, който трябва да консолидира регионалния пазар и да превърне LOT в доминиращ превозвач в Централна и Източна Европа.

Придобиването на Smartwings би разширило значително влиянието на полската авиокомпания преди старта на CPK, както и би увеличило мащаба на операциите й в момент, когато подготовката за новото летище навлиза в ключова фаза.

В момента Smartwings е собственост на чешкия милиардер Иржи Симан, като според неофициална информация всяко окончателно решение зависи от неговата позиция. Главният изпълнителен директор на LOT Михал Фийол е посещавал Прага за детайлни разговори по сделката, твърдят медии, които са се засилили през последните седмици.

Ако придобиването бъде финализирано, LOT ще увеличи значително флота си - в момента приблизително два пъти по-голям от този на Smartwings, и ще подобри оперативната си ефективност чрез споделяне на ресурси и оптимизация на маршрутите.

За регионалния пазар подобен ход може да се окаже повратен момент, който да пренареди баланса на силите в Централна Европа и да засили ролята на Полша като авиационен център в региона.