Полският национален авиопревозвач LOT води финални разговори за придобиване на чешката авиокомпания Smartwings, съобщават източници от двата превозвача, предава "Авио форум". Потенциалната сделка би дала значителен тласък на позициите на LOT в Централна и Източна Европа, като добави важен кратко- и средносрочен капацитет към мрежата на групата. Ако бъде осъществена, това ще бъде най-мащабната авиационна придобивка в региона досега.

Спекулации за интереса на LOT към Smartwings се появяват периодично, но сега процесът изглежда ускорен - дори според полски медии финансов изпълнителният директор на държавния превозвач Михал Фьол е пътувал до Прага в края на октомври за конкретни преговори по структурата на сделката.

Smartwings, със силен фокус върху чартърните и туристически полети, отдавна е обект на интерес и от други играчи - сред тях Eurowings от групата на Lufthansa и турско-германската SunExpress. Компанията е собственост на чешкия бизнесмен Иржи Шимане, който преди време почти постига договорка за продажба на израелската Israir, но транзакцията пропада.

По информация на запознати, текущите разговори включват покупка на основните активи и значителна част от флота на Smartwings, както и обсъждане на оперативни сценарии за интеграция, поддръжка и оптимизация на маршрутната мрежа. Официални потвърждения от LOT или Smartwings засега няма, но източниците определят процеса като "напреднал" и очакват потенциално обявяване в следващите седмици.

Защо LOT гледа към Smartwings

Подобна придобивка би осигурила на LOT бърз достъп до разширен флот и широка регионална мрежа, включително силни сезонни дестинации в Централна Европа. Това може да увеличи възможностите на летищата Warsaw Chopin и това в Будапеща като хъбове, да засили регионалната свързаност и да подкрепи растежа на континенталните маршрути на превозвача.

Сценариите за интеграция включват запазване на марката Smartwings за преходен период, последвано от поетапно уеднаквяване на операциите, системите за резервации и част от флота. Възможен е и модел с по-голяма автономност, но с тясна синергия и разпределяне на маршрутите в рамките на групата LOT.

Сделката ще изисква редица регулаторни одобрения както на национално, така и на европейско ниво - най-вече по отношение на конкуренцията и управлението на летищните слотове. Финансовите параметри засега не са публични и според експерти ще зависят от дълговата структура на Smartwings, състоянието на самолетите и текущите договори с лизингодатели и доставчици.

Анализаторите оценяват, че подобно придобиване е част от по-широката тенденция на консолидация в европейската авиация. В регионалния сегмент именно капацитетът и гъвкавостта по време на силния сезон често определят конкурентоспособността и рентабилността на авиокомпаниите - фактор, който LOT очевидно цели да подсили.

Флотът на Smartwings наброява близо 40 самолета, доминиран от Boeing 737, допълнен от няколко Airbus A320 и A220, които оперират под марката CSA.