Новият многофункционален модулен патрулен кораб на българските военноморски сили "Храбри" започна ходови изпитания във Варненското езеро и в Черно море, съобщава специализираният сайт Maritime.bg.

Плавателният съд вчера напусна кея на корабостроителницата "МТГ-Делфин", където започна строителството му през 2022 г. "Храбри" днес излезе на изпитания в Черно море.

По план корабът трябва да влезе в състава на флота до края на годината.

Корабът е с дължина от 90 метра и водоизместимост от приблизително 2300 тона. По план въоръжението му позволява противодействие на въздушни, надводни, подводни и наземни заплахи.

В момента се работи и по втория нов кораб на флота - идентичният "Смели".

В ход е и процедура по доставка на боеприпаси и други компоненти, нужни, за да бъдат плавателните съдове напълно готови за експлоатация.

Придобиването на нови бойни кораби за нуждите на флота е един от големите проекти в нашите въоръжени сили и той се подготвяше години наред. През 2020 г. Министерството на отбраната сключи договор с германската Fr. Lurssen Werft & Co., която днес е известна под името NVL.

В момента нашите ВМС имат 4 фрегати - 3 белгийски тип "Уилинген" ("Дръзки", "Верни" и "Горди"), както и произведената в СССР "Смели". Имаме също 3 корвети съветско производство и няколко миночистачи. Според ръководство на ВМС настоящата ситуация в Черно море изисква още модерни бойни кораби.