Строителството на голям модерен ферибот за нуждите на община Белослав започва във варненрската корабостроителна фирма "Галера 07" ООД.

По думите на собственика ѝ Светослав Стоянов, корабът ще е дълъг 57 метра, ширината му ще е 15,4 метра и ще може да събере до 40 автомобила и 230 души, съобщава БТА.

По информация на специализирания сайт Maritime.bg водоизместването на ферибота е 487 тона и ще има допълнителна соларна система.

Плавателният съд струва 24 млн. лева, като средствата са осигурени от националния бюджет.

Той ще свързва северния и южния бряг на Белославското езеро. В момента има по-стар и по-малък ферибот.

Поради начина, по който езерото разделя общината, връзката през него е изключително важна както за жителите, така и за местния бизнес.

Очаква се новата придобивка на Белослав да бъде пусната на вода до края на октомври следващата година и през декември да влезе в експлоатация.