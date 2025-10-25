Строителството на голям модерен ферибот за нуждите на община Белослав започва във варненрската корабостроителна фирма "Галера 07" ООД.
По думите на собственика ѝ Светослав Стоянов, корабът ще е дълъг 57 метра, ширината му ще е 15,4 метра и ще може да събере до 40 автомобила и 230 души, съобщава БТА.
По информация на специализирания сайт Maritime.bg водоизместването на ферибота е 487 тона и ще има допълнителна соларна система.
Плавателният съд струва 24 млн. лева, като средствата са осигурени от националния бюджет.
Той ще свързва северния и южния бряг на Белославското езеро. В момента има по-стар и по-малък ферибот.
Поради начина, по който езерото разделя общината, връзката през него е изключително важна както за жителите, така и за местния бизнес.
Очаква се новата придобивка на Белослав да бъде пусната на вода до края на октомври следващата година и през декември да влезе в експлоатация.