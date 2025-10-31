Автогарата в Перник е обявена за продан от Националната агенция за приходите, става ясно от официално обявление. Началната цена в търга с тайно наддаване е 3,043 млн. лева.

Обектът, който е важен елемент от транспортната инфраструктура на миньорския град, от години е частен, но собственикът очевидно е натрупал големи задължения към държавата. Освен това автогарата има и тежести - ипотека от 2018 г.

Говорим за близо 7 декара в урбанизирана територия, върху които са изградени двуетажната главна сграда и допълнителен склад. Има и подлез до жп гарата.

Търгът е насрочен за 25 ноември.

Според местния сайт "За Перник" веригата Happy има интерес към имота, тъй като иска да изгради голям ресторант в областния град.