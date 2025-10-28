Австралийската комисия за защита на конкуренцията и потребителите (ACCC) заведе дело срещу технологичния гигант Microsoft за заблуждаване на около 2,7 милиона потребители относно абонаментите за Microsoft 365, съобщават местни медии.

Регулаторът твърди, че от края на миналата година компанията е съобщила на абонатите с определени планове, че трябва да платят по-висока цена, за да запазят абонаментите си, които вече ще включват асистента с изкуствен интелект Copilot, или ще последва анулиране.

Според регулатора Microsoft е подвел клиентите, като не е разкрил, че абонатите могат да запазят сегашните си планове без Copilot на съществуващите по-ниски цени.

"След подробно разследване ACCC твърди, че Microsoft умишлено е скрил тази трета опция - да се запази старият план на старата цена, за да увеличат употребата на Copilot и приходите от интегрираните с Copilot планове", каза пред ABC председателят на ACCC Джина Кас-Готлиб.

Тя нарече поведението "много сериозно" и заяви, че регулаторът ще търси значителна глоба, която да покаже, че несъответствието с австралийското потребителско право "не е просто цена на правенето на бизнес".

ACCC твърди, че от 31 октомври 2024 г. Microsoft е информирал абонатите за лични и семейни планове Microsoft 365 с активирано автоматично подновяване, че, за да запазят абонамента си, трябва да приемат интеграцията на Copilot и да платят по-високи цени, или в противен случай да анулират абонамента си.

Регулаторът посочи, че комуникацията на Microsoft с абонатите не е споменавала съществуването на по-евтините "класически" планове. Единственият начин абонатите да получат достъп до тях беше да започнат процеса на анулиране на абонамента си. Говорим за между 29% и 45% по-високи месечни такси.

Едва на следващата страница на абонатите е била дадена възможността вместо това да преминат към класическия план.

"Офис приложенията на Microsoft, включени в 365 абонаментите, са съществени в живота на много хора и предвид ограничените заместители на пакетния пакет, анулирането на абонамента е решение, което мнозина не биха взели леко", каза Кас-Готлиб.

Ако се стигне до осъждане на Microsoft, наказанието ще се измерва в десетки милиони долари.