Microsoft официално обяви два мощни AI модела, разработени изцяло в собствените си лаборатории, което маркира значителна промяна в стратегията на компанията след години на зависимост от OpenAI.

Новите модели MAI-1-preview и MAI-Voice-1 представляват първия сериозен опит на софтуерния гигант да поеме контрол върху собствената си съдба в надпреварата за изкуствен интелект.

MAI-1-preview е текстови модел, предназначен да подобри бъдещите версии на Copilot асистента, който е интегриран в Windows и Office продуктите. Моделът започна публично тестване в LMArena, където потребителите могат да го оценяват. В четвъртък той се класираше на 13-о място за текстови задачи, зад модели от Anthropic, DeepSeek, Google, Mistral, OpenAI и xAI.

Вторият модел - MAI-Voice-1, е речев AI, който компанията описва като един от най-ефективните в индустрията. Той работи на един GPU и може да генерира минута аудио за под секунда, което го прави изключително рентабилен.

Двата модела са фокусирани върху ефективността на разходите. MAI-1-preview е обучен на около 15 000 Nvidia H-100 GPU чипа, в сравнение с модели като актуалния Grok на xAI, който е изисквал над 100 000 такива чипа. "Това е модел, който се бие в категория над теглото си", подчерта пред Semafor Мустафа Сюлейман, главен изпълнителен директор на AI подразделението на Microsoft.

Сюлейман, който преди това беше съосновател на Google DeepMind и основател на Inflection AI, се присъедини към Microsoft миналата година заедно с голяма част от екипа на Inflection. Неговата група в Microsoft се разширява, като около двадесет души от DeepMind се присъединиха в последните месеци.

Ходът на Microsoft създава напрежение в отношенията с OpenAI, с която компанията поддържа стратегическо партньорство и в която е инвестирала над 13 милиарда долара. Microsoft официално добави OpenAI в списъка си с конкуренти в годишния си доклад миналата година, редом с Amazon, Apple, Google и Meta.

Въпреки нарастващата конкуренция, Сюлейман се опита да омекчи възможните конфликти: "Целта ни е да задълбочим партньорството и да се уверим, че имаме страхотно сътрудничество с OpenAI за много, много години напред."

Microsoft работи върху следващите версии на моделите си в някои от най-големите центрове за данни в света, оборудвани с чиповете от следващото поколение на Nvidia - GB-200. Компанията има амбициозна петгодишна пътна карта за развитие на AI технологиите си.