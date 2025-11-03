След историческа седмица за технологичните гиганти, в която Nvidia стана първата компания, достигнала пазарна капитализация от $5 трилиона, а Apple премина прага от $4 трилиона, вниманието се насочва към въпроса коя ще е следващата компания рекордьор.

Според анализ на портала BestBrokers, Microsoft е на път да стане следващата компания след Nvidia, която ще достигне праг от $5 трилиона, потенциално още през август 2026 г.

С текуща оценка от $3,85 трилиона и среден темп на растеж от 31,9% за последните три години, технологичният гигант се очаква да премине и $4-трилионната бариера в идните месеци.

Интересното в анализа е, че въпреки че Apple току-що премина прага от $4 трилиона и поддържа по-висока пазарна капитализация от Alphabet, компанията зад iPhone може да изостане от онлайн гиганта в битката към кота "$5 трилиона".

Alphabet/Google има по-силен среден годишен темп на растеж от 42,6%, в сравнение с 18,5% на Apple, което му дава предимство за достигане на $5 трилиона до октомври 2026 г., докато Apple се очаква да го последва няколко месеца по-късно, през януари 2027 г.

Финансовите резултати на Microsoft за първото тримесечие потвърждават силния й растеж в AI и облачните технологии. Анализаторът Дан Айвс от Wedbush, който поддържа рейтинг Outperform с целева цена от $625, подчерта че силата на Azure е била "в центъра на вниманието" за компанията. "AI революцията преминава към следващо ниво", каза Айвс, отбелязвайки че Microsoft продължава да капитализира възможностите за растеж в облачния сегмент.

Компанията отчете ръст на търговските операции от 51% на годишна база до $392 милиарда. Айвс подчерта ангажимента на Microsoft към AI инфраструктурата, като компанията планира да увеличи AI капацитета си с 80% на годишна база и да удвои площта на своите дата центрове през следващите две години.

Каш Ранган от Goldman Sachs, който поддържа рейтинг Buy с целева цена от $630, описа Microsoft като "една от най-убедителните инвестиционни възможности в технологичната индустрия". Той подчерта растежа на Azure от 39% на годишна база при постоянна валута, който е един от най-високите темпове сред хиперскейлърите.

Въпреки слабостта на акциите след обявяването на резултатите, свързана с прогнозите за фискална 2026 г., по-високите капиталови разходи и разходите за участието в OpenAI, Ранган остава оптимист. Анализаторът подчерта че Microsoft ще може да се възползва от дългосрочни тенденции като облачното потребление, дигиталната трансформация и генеративния AI.

Материалът е с аналитичен характер и не представлява съвет за покупка или продажба на активи