ByteDance - компанията собственик на популярното приложение TikTok, планира нова програма за изкупуване на акции от служители, която ще оцени китайския технологичен гигант на над $330 млрд., съобщава "Ройтерс".
Тя предлага на настоящите си служители по $200,41 за акция в програмата за изкупуване - с 5,5% повече от $189,90, които предложи преди около шест месеца. Тогава ByteDance беше оценена на приблизително $315 млрд.
Изкупуването се очаква да бъде стартирано през есента и идва на фона на продължаващия растеж на приходите на компанията.
Пред TikTok всички са равни: Как младите предизвикаха европейски шопинг бум
Даже и най-големите брандове вече трябва да мислят за реклама
Най-голямата социална мрежа по приходи
Новата оценка ще затвърди позицията на ByteDance като най-голямата компания за социални платформи в света - поне по показателя приходи. През второто тримесечие те нараснаха с 25% на годишна база, достигайки около $48 млрд.
В първото тримесечие ByteDance отчете приходи от над $43 млрд., изпреварвайки собственика на Facebook и Instagram Meta, който записа $42,3 млрд. за същия период. И двете фирми запазиха растеж на продажбите над 20% през второто тримесечие, подпомогнати от силното търсене на реклама.
Финансова гъвкавост и AI инвестиции
Двугодишните програми за изкупуване позволяват на служителите на частната компания да осребрят част от дяловете си. За разлика от други компании като SpaceX и OpenAI, които използват външен капитал, ByteDance финансира тези програми от собствения си баланс - сигнал за финансова гъвкавост и здрави печалби.
Компанията се смята и за един от лидерите в китайския AI, като е инвестирала милиарди долари в закупуване на чипове от Nvidia, изграждане на инфраструктура и разработване на модели.
TikTok под заплаха в САЩ
Голямата част от приходите на ByteDance идва от китайския пазар, докато компанията продължава да се сблъсква с политически натиск да се раздели от американското си подразделение.
Китайската ByteDance отговори ще продаде ли TikTok на американски компании
По въпросите, касаещи TikTok, Пекин ще следва китайските закони и разпоредби
Въпреки че изпреварва Meta по приходи, оценката на собственика на TikTok остава под една пета от пазарната капитализация на Meta от около $1,9 трлн. Анализаторите обясняват тази разлика главно с политическите и регулаторните рискове в САЩ.
Конгресът прие закон, изискващ от ByteDance да продаде американските активи на TikTok до 17 септември или да се изправи пред общонационална забрана на приложението, което има 170 млн. потребители в САЩ. Президентът Тръмп обаче даде на компанията няколко отсрочки и все още следващите стъпки са твърде неясни.