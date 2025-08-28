ByteDance - компанията собственик на популярното приложение TikTok, планира нова програма за изкупуване на акции от служители, която ще оцени китайския технологичен гигант на над $330 млрд., съобщава "Ройтерс".

Тя предлага на настоящите си служители по $200,41 за акция в програмата за изкупуване - с 5,5% повече от $189,90, които предложи преди около шест месеца. Тогава ByteDance беше оценена на приблизително $315 млрд.

Изкупуването се очаква да бъде стартирано през есента и идва на фона на продължаващия растеж на приходите на компанията.

Най-голямата социална мрежа по приходи

Новата оценка ще затвърди позицията на ByteDance като най-голямата компания за социални платформи в света - поне по показателя приходи. През второто тримесечие те нараснаха с 25% на годишна база, достигайки около $48 млрд.

В първото тримесечие ByteDance отчете приходи от над $43 млрд., изпреварвайки собственика на Facebook и Instagram Meta, който записа $42,3 млрд. за същия период. И двете фирми запазиха растеж на продажбите над 20% през второто тримесечие, подпомогнати от силното търсене на реклама.

Финансова гъвкавост и AI инвестиции

Двугодишните програми за изкупуване позволяват на служителите на частната компания да осребрят част от дяловете си. За разлика от други компании като SpaceX и OpenAI, които използват външен капитал, ByteDance финансира тези програми от собствения си баланс - сигнал за финансова гъвкавост и здрави печалби.

Компанията се смята и за един от лидерите в китайския AI, като е инвестирала милиарди долари в закупуване на чипове от Nvidia, изграждане на инфраструктура и разработване на модели.

TikTok под заплаха в САЩ

Голямата част от приходите на ByteDance идва от китайския пазар, докато компанията продължава да се сблъсква с политически натиск да се раздели от американското си подразделение.

Въпреки че изпреварва Meta по приходи, оценката на собственика на TikTok остава под една пета от пазарната капитализация на Meta от около $1,9 трлн. Анализаторите обясняват тази разлика главно с политическите и регулаторните рискове в САЩ.

Конгресът прие закон, изискващ от ByteDance да продаде американските активи на TikTok до 17 септември или да се изправи пред общонационална забрана на приложението, което има 170 млн. потребители в САЩ. Президентът Тръмп обаче даде на компанията няколко отсрочки и все още следващите стъпки са твърде неясни.