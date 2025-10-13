Американската компания произвеждаща продукти за здравето и лична хигиена Johnson & Johnson, води преговори за придобиване на биофармацевтичната компания Protagonist Therapeutics, съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на свои информирани източници.

Подробности за потенциалната сделка засега не са известни. Към края на борсовата търговия миналата седмица, пазарната капитализация на Protagonist беше над 4 милиарда долара. Като се има предвид обичайната практика, покупката на акции да бъде с премия, то би могло да се очаква, че общата стойност на Protagonist по сделката може да бъде (много) по-висока от посочената сума, отбелязва WSJ.

J&J вече си сътрудничи с Protagonist по разработването на перорално лекарство за лечение на някои имунни заболявания и притежава изключителните права за търговията с него.

В случай че придобие своя партньор, J&J ще получи достъп до препарата русфертид, разработен съвместно от Protagonist и японската компания Takeda Pharmaceutical. Новият препарат е показал многообещаващи резултати при късните етапи на изпитвания за лечение на рядък рак на кръвта.

По данни на FactSet, J&J вече притежава около 4% от акциите на Protagonist.

Цените на акциите на Protagonist Therapeutics от началото на годината досега са скочили над два пъти.