"Уни Енерджи" - компанията, която поиска да придобие от сръбската NIS бензиностанциите Gazprom у нас, подготвя ново придобиване: на осемте бензиностанции на старозагорската "Зара - Е" (известна като Петролна компания "Зара") и основната ѝ нефтобазата. Това става ясно от заявление, подадено в Комисията за защита на конкуренцията.

Евентуалната сделка идва около година, след като основаната през 1994 г. старозагорска компания се оказа в центъра на скандал около разследване за измами с акциз за близо 10 милиона лева. Тогава даже беше арестуван собственикът ѝ - бившият председател на Българската петролна и газова асоциация Живодар Терзиев.

По-късно той беше освободен, като заяви пред медиите, че е бил поставен в заблуда и използван като посредник в схема за фиктивни сделки за US базата в Ново село. Горивата за армията на САЩ са освободени от акциз, но всъщност те са били претоварвани и вероятно доставяни на малки бензиностанции в региона, твърдяха разследващите.

Източник: Петролна компания "Зара"

Няма публична информация за развитието по случая през 2025 г. Така или иначе, още през ноември миналата година "Зара-Е" информира бизнес партньорите си, че има риск да преустанови своята дейност заради наложени запори на сметки и цистерни при проверките, както и очаквани сериозни финансови санкции.

В тази ситуация се появява и кандидат-купувачът на осемте бензиностанции и основната горивна база на петролна компания "Зара". Зад "Уни Енерджи" е бившият собственик на автобусния превозвач "Юнион Ивкони", бивш депутат от ГЕРБ и настоящ политик от управляващата партия Ивайло Константинов.

Един от съдружниците му във фирмата пък е Ранко Клачар, който има съвместни бизнеси с едноличния собственик и управител на охранителната фирма "Ипон 1" Радослав Иванов, пише "Капитал".

"Уни Енерджи" има бензиностанции под бранда Avia, като си партнира с швейцарското дружество Avia International.

Името на компанията нашумя по-рано през годината, когато поиска да придобие и бензиностанциите и нефтобазата на NIS Petrol у нас, които са под марката Gazprom. Според седмичника сделката, която получи "благословията" на КЗК, в момента е замразена заради американските санкции, като се чака вдигането им, за да бъде финализирана.

По информация на изданието плановете и по отношение на двете сделки са придобитите бензиностанции да се развиват като обекти на Avia. Заедно с новите, които тепърва ще се строят на различни терени, бройката може да надмине 50 и така на пазара на горива у нас да се появи нов голям играч.