Комисията за защита на конкуренцията започва секторен анализ на управлението на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, става ясно от официално съобщение. Антимонополният орган се задейства, след като редица браншови организации сигнализираха, че лицензираните организации за оползотворяване на този тип отпадъци едновременно са вдигнали многократно таксите си.

Размерът на дължимите такси е свързан с теглото на продуктите - т.е. за всеки килограм електрическо и електронно оборудване производителите плащат на лицензирани организации, които отговарят за събирането и преработката на отпадъците. Тези фирми са алтернатива на държавното Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), чиито такси са още по-високи.

Още в началото на юни от бизнеса предупредиха, че скокът с между 700% и 900% на таксите ще удари по цените на всички електроуреди - от най-обикновена крушка през хладилник до соларна инсталация. Асоциацията на индустриалния капитал в България сигнализира КЗК.

Тя направи предварително проучване, като в рамките му Министерството на околната среда и водите и Българската асоциация по рециклиране са изразили позиция, че "внушенията за огромен скок в размера на продуктовите такси, оттам и на цените на електрическите уреди, в случая са неоснователни". И още - продуктовата такса не била променяна от 2008 г., а лицензионните възнаграждения били най-ниските в сравнение с останалите европейски страни.

"Противоположните твърдения на засегнатите страни, както и спецификите и характеристиките на пазара, водят до извода, че е необходимо извършване на по-детайлно и всеобхватно проучване на поведението на участниците на различните нива, на цялостна оценка на конкурентната среда и на причините и факторите за повишението на лицензионните възнаграждения", пишат от КЗК.

В своя секторен анализ те ще отделят специално внимание на начина на формиране на лицензионните възнаграждения и на влиянието им върху цените на електрическото и електронно оборудване, като "на базата на резултатите ще се прецени дали са необходими последващи мерки за възстановяване или насърчаване на ефективната конкуренция".

Икономисти вече предупредиха, че случващото се с екотаксата за електроуредите може изкуствено да вдигне инфлацията точно в навечерието на приемането на еврото.