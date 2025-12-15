Здравко Биков е български бизнесмен и предприемач. Той е собственик на "Индустриални Суровини" ЕООД, водеща компания в областта на управлението на отпадъците, рециклирането и производството на алтернативни суровини.

Роден е през 1980-а година, завършва Националната финансово-стопанска гимназия в гр. София, след това следва икономика в Лондонския университет UCL и работи във финансовия сектор във Великобритания до 2009-та година.

Източник: БАР Здравко Биков, предс. на УС на Българска асоциация по рециклиране

Решението той да стане председател на Асоциацията през следващите три години, беше взето на Общо събрание проведено на 14.10.2025 г.

Здравко Биков застава начело на Управителния съвет на БАР натоварен с доверието на членовете на Асоциацията, която ще продължава да бъде надежден и конструктивен партньор на институциите и фирмите в областта на рециклирането и управлението на отпадъци.