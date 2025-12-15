Американската компания iRobot, създател на легендарната серия роботизирани прахосмукачки Roomba, обяви, че е подала молба за защита от кредитори по Закона за несъстоятелността в САЩ, съобщават световните агенции.

Това ще е краят за един от пионерите в сферата на интелигентните домакински уреди.

Основана през 1990 година от трима учени от лабораторията по изкуствен интелект на Масачузетския технологичен институт (MIT), iRobot първоначално се фокусира върху отбранителни и космически технологии, преди да революционизира пазара с пускането на Roomba през 2002 година, отбелязва BBC.

Продуктът помогна да се въведат роботизираните прахосмукачки в милиони домове по света.

През последните години пазарният дял на iRobot се сви значително поради интензивната ценова конкуренция от китайски конкуренти. Трудната търговска среда принуди компанията да намали цените и да направи значителни инвестиции в нови технологии.

Допълнително бреме създадоха американските вносни мита от 46% върху стоки от Виетнам, където се произвеждат повечето устройства на iRobot за американския пазар, което увеличи разходите ѝ с 23 милиона долара тази година.

Компанията дълго време търсеше купувач поради продължителни слаби резултати, но не успя да намери такъв. Продажбите на iRobot за периода юли-септември спаднаха с 25% на годишна база до 145,83 милиона долара, а нетната загуба достигна 21,52 милиона долара, разширявайки се от 6,37 милиона долара за същия период на 2024 година, пише Nikkei Asia.

Съдбата на компанията беше решена миналата година, когато планираното поглъщане от 1,7 милиарда долара от онлайн гиганта Amazon беше блокирано от Европейската комисия..

Спадът е драматичен за компания, която през 2021 година беше оценена на 3,56 милиарда долара след пандемията, която стимулира силното търсене на нейните продукти. Днес стойността ѝ е около 140 милиона долара. В петък акциите на iRobot паднаха с повече от 13% на технологичната борса Nasdaq в Ню Йорк.

При процедурата по Глава 11, китайската компания Picea Robotics, основен производител на устройствата на iRobot и свързана с базираната в Шенжен Picea Group, ще придобие контрол над фирмата, съобщава Nikkei Asia.

Picea е със значителни неплатени вземания от iRobot и беше закупила допълнителни искове от американската инвестиционна компания Carlyle Group преди декември. iRobot очаква да завърши производството до февруари 2026 година и ще бъде изключена от листинга на Nasdaq, като всички акции ще бъдат анулирани - за акционерите това означава предстояща загуба.

Поне за клиентите новините не са само лоши. Picea, които така или иначе на практика поеха развитието на Roomba, след като за iRobot стана невъзможно да плащат за развойна дейност, са поели ангажимент да продължат дейността както до момента, като същевременно оздравяват компанията.