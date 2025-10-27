Нова голяма сделка на пазара на търговски площи у нас е на хоризонта и тя засяга Mall Plovdiv. Първият мол в града под тепетата може да бъде придобит от български инвеститори, които вече притежават подобен обект в столицата.

Според уведомление, внесено в Комисията за защита на конкуренцията "Тринити Кепитъл" АД и "Хъс Инвест" ЕАД желаят да придобият дружеството, което управлява търговския център - "М.О. ПЛОВДИВ" ЕАД. Сделката ще е чрез контролираното от двете компании дружество "Ти Ес Ейч Инвестмънт" АД.

Конфигурацията е позната - по същия начин през миналата година беше придобит първият мол у нас, който днес се казва Park Center Sofia.

Mall Plovdiv функционира от 2009 г., като той е с РЗП от 51 000 квадратни метра, от които отдаваеми са 22 000 квадратни метра. На тях са разположени над 120 магазина и кино.

От 2016 г. едноличен собственик е ирландският инвестиционен фонд Avestus Capital Partners, който беше съсобственик и на Mall of Sofia.

"М.О. ПЛОВДИВ" ЕАД е с почти 14 млн. лева приходи за 2023 г. и близо 2,5 млн. лева печалба за същия период.

В града има още два мола - Plovdiv Plaza и Мол Марково Тепе, но освен това постепенно напредва проектът за Promenada Mall, който ще е най-големият в града.

Купувачите

"Тринити Кепитъл" има голям опит с търговските площи. Тя притежава най-големия ритейл парк у нас - Jumbo Plaza, както и Retail Park Yambol, Retail Park Haskovo и G-Center Plovdiv.

В партньорство с AP Capital тя е собственик и в люлинския Mega Mall. Сега изглежда, че подобен модел ще бъде приложен и за Park Center.

"Хъс Инвест" е компания за инвестиции в имоти, част от групата на "Хъс" която включва и търговските дружества Металснаб България АД, Заводи за преработка на метални изделия в гр. Лом и гр. Шумен, небанкова финансова институция, транспортна фирма, фирма за производство на бебешки стоки "Kikka boo" и др.

"Съгласно уведомлението концентрацията е конгломератна, като липсват хоризонтални и вертикални ефекти, респективно няма до доведе до каквито и да било ефекти на съответния продуктово-географски пазар в страната", пише в съобщението на КЗК.

Комисията предстои да извърши цялостна оценка на нотифицираната сделка, като се събират становища от други заинтересовани страни.