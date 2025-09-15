*Материалът е обновен в 8.10 часа на 16.09.2025 година.

Interpred - Word Trade Center Sofia, строената през 80-те години на миналия век емблематична офис сграда в квартал "Изгрев" в София, е привлякла вниманието на инвеститори. Това стана ясно от публикация в професионалната социална мрежа LinkedIn на консултантска компания, която работи със собственика на имота. В нея се споменаваше и потенциална сделка, каквото информация по-късно беше отречена.

Какво се случи? Вчера след публикуването на съобщението редакцията се свърза с автора му и беше отказан коментар за спомената сделка, но във второ становище до редакцията, получено след публикуването на този материал, се казва, че на този етап сделка няма. Междувременно и самото съобщение беше изтрито, както виждате по-долу.

Въпреки това е показателно, че една от емблематичните бизнес сгради в София привлича инвеститорски интерес. Ето защо припомняме историята Interpred.

Дружеството собственик към настоящия момент все още е "Интерпред световен търговски център София". В него чрез регистрираното в Люксембург "Б.Р.Е." 99.7% дял притежава небезизвестния Едоардо Миролио. Той се сдоби със сградата през далечната 2002 г.

През 2019 г. италианецът с българкси паспорт придоби още две сгради в София, които от тогава също развива като офисни. Те носят имената "Интерпред Цар Борис" и "Интерпред Бояна". Πъpвaтa, нaмиpaщa ce нa бyл. "Цap Бopиc ІІІ" 159, пoмeщaвaшe тeлeвизия ТV7 и oфиcи нa Цвeтaн Bacилeв, coбcтвeниĸ нa фaлиpaлaтa "Kopпopaтивнa тъpгoвcĸa бaнĸa".

Bтopaтa, нaмиpaщa ce нa yл. "Cпac Coĸoлoв" 3 в "Maнacтиpcĸи ливaди", бe пocтpoeнa зa bТV, нo мeдиятa тaĸa и нe ce нaнece тaм. B ĸpaя нa 2016 г. тя бe ĸyпeнa oт "Бългapcĸa мeдийнa ĸoмпaния" нa Иpeнa Kpъcтeвa и Дeлян Πeeвcĸи, a пo-ĸъcнo пpoдaдeнa нa Mиpoлиo.

Дeйнocттa нa едноименния xoлдинг "E. Mиpoлиo" в Бългapия, ocвeн в cфepaтa нa нeдвижимитe имoти, e cъcpeдoтoчeнa в тeĸcтилнaтa и мoднa индycтpии, а също така и c пpoизвoдcтвoтo нa винo пoд мapĸaтa "Bинapcĸa Избa Eдoapдo Mиpoлиo".

Oт 2018 г. Mиpoлиo e coбcтвeниĸ и нa мoднaтa мapĸa DіКа, ĸoятo освен в България има свои магазини и във Фpaнция.

Според последно публикувания в Търговския регистър годишен финансов отчет приходите на "Интерпред световен търговски център София" през 2024 г. са в размер на 6,8 млн. лв. Нетната печалба е 1,9 млн. лв.

Според консолидирания финансов отчет на "Е.Миролио" приходите на групата са 289.6 млн. лв., а печалбата преди данъци е в размер на малко над 17 млн. лв.

Сградата на Interpred - WTC Sofia е завършена през 1986 г. Има 12 надземни и 3 подземни етажа, разположени в две крила с обща разгъната застроена площ 33.6 хил. кв. м. Отдаваемата площ е 17.6 хил кв. м, от които офис площите са 15 250 кв. м.

Има още ресторант, винарна, столова с кафе-бар и панорамен бар - общо 1200 кв. м, както и конферентен център с площ 1150 кв. м., разполагащ с 10 зали с капацитет от 8 до 275 места.

Сградата има още подземен гараж със 150 паркоместа, както и открит с капацитет 178 автомобила. Други 90 места са налични в подземен гараж на две нива до метространция "Жолио Кюри", намираща се в непосредствена близост.