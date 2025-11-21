Българската компания за производство и бутилиране на напитки Nova Trade постигна впечатляващ международен успех - една от най-популярните ѝ марки, Derby, се появи на гигантски рекламен екран на Times Square в Ню Йорк. Това е първото по рода си присъствие на Derby на една от най-престижните рекламни локации в света - символ на глобална популярност и разпознаваемост на една марка.

Появата на Derby на Times Square е силен знак за позиционирането на Nova Trade сред водещи производители на напитки в Източна Европа и за нарастващото търсене на български продукти на световната сцена.

Основана преди повече от две десетилетия, Nova Trade се утвърди като един от най-големите производители на напитки в региона. Компанията разполага с три модерни производствени бази - в Съединение, Пазарджик и Бачково - с общ капацитет, надвишаващ 60 милиона литра месечно и екип от над 800 специалисти.

Днес Nova Trade изнася свои продукти за повече от 40 държави по света, превръщайки се в един от най-динамично развиващите се български производители и износители. Освен собствените си марки, Nova Trade произвежда под бранд лиценз за международни компании, сред които Arizona Ice Tea - един от най-разпознаваемите готови за консумация чайове в света, Playboy Energy Drink, Nutcracker и други международни продукти, разпространявани и на европейските пазари.

Това прави Nova Trade един от малкото производители в региона, които могат да комбинират собствени брандове, партньорства с глобални играчи, които избират компанията като техен производител, и широка международна дистрибуция.

Присъствието на Derby на Times Square е не просто реклама, а символ на увереното международно присъствие на компанията. Times Square е посещаван от над 350 000 души дневно, а появата на марката на подобен екран поставя Derby в компанията на глобалните гиганти в индустрията. Това е и стратегическа стъпка към още по-силно разширяване на международните пазари, като Nova Trade вече планира по-видимо позициониране на своите продукти в нови региони.

"Появата на Derby в сърцето на Ню Йорк е възможност не само за нашата марка, но и за българските производствени възможности и стандарти. Щастливи сме от все по-уголемяващото се партньорство със САЩ, който е един от най-сериозните и най-изискващи пазари в света - и на ниво стандарти в производство, и на ниво търговска реализация. Това е доказателство, че от България могат да излизат не само продукти, които печелят място на най-големия световен пазар, но и от обратната страна - че България може да печели все повече доверието на глобални лидери, които да я предпочитат като сигурен партньор за развитието на своите продукти.", споделя ръководството на компанията.