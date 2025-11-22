На 5 ноември 34-годишният социалист Зохран Мамдани беше избран за кмет на най-големия американски град. Част от обещанията му включваха увеличаване на данъците на богатите, безплатни автобуси, универсални детски грижи и... замразяване на цените на наемите.

Това доведе до увеличаването им още месец преди резултатите да бъдат ясни, съобщи New York Post. Според данни на оценителите от Miller Samuel Inc и брокерската компания Douglas Elliman, средният наем на по-новите апартаменти в Манхатън през октомври е достигнал стойности от 4600 долара - третата най-висока сума в историята на града. Това е седемпроцентно увеличение спрямо предходната година и с 1,1% на месечна база.

Другите райони също отбелязват високи стойности. В Бруклин годишното увеличение е с 6,9%, като средния наем за предишния месец е 3850 долара, а в Куинс - 7,4%, достигайки близо 3600 долара .

Много от жителите на града са притеснени от високите цени. Според анкета на NBC News, 72% от избирателите в Ню Йорк са посочили разходите за жилища като основен жизнен проблем.

Според изказване на президента на Miller Samuel, Джонатан Милър пред Bloomberg, покачването на наемите на жилищата се дължи и на високото търсене, съчетано с ниско предлагане. Въпреки това, той смята, че клиентите са били активни през последните месеци.

Източник: iStock

Макар да изглежда неизпълнима, целта на Мамдани ще е добре дошла за жителите на Ню Йорк, където двама от трима души живеят на квартира. За да реализира идеите си, той заяви, че ще увеличи корпоративния данък до 11,5%, както и че ще добави плосък данък от 2% за милионерите.

Поради тази причина, в седмицата преди обявяването на резултатите от изболите, в проучване на JL Partners, близо 765 хиляди нюйоркчани споделят, че биха напуснали града, ако Мамдани спечели. Други 25% (2,12 милиона) пък посочват, че "биха обмислили" тази възможност. Седем процента от хората с високи доходи са категорични, че биха се преместили, като по-голяма част от тях са над петдесет години.

Това обезпокои голяма част от бизнеса и експертите. "Ако дори близък до този брой действително си тръгне от града, икономическото въздействие ще бъде "сеизмично", обясни социологът Джеймс Джонсън пред Daily Mail.

Инвеститорът в недвижими имоти Бари Щернлихт пък заяви в интервю за CNBC Property Play, че компанията му Starwood Capital Group обмисля да освободи офисите си в Ню Йорк. Това показва, че отлив се очаква не само на потребители, но и на компании.

Въпреки това, Скот Рехлер - главен изпълнителен директор на RXR и Бил Рудин - съизпълнителен председател на Rudin Management, не са съгласни с тези твърдения. Тяхната оценка стъпва на данните за лизинговата активност, инвестициите в ново строителство и липсата на оттеглени планове.

"Виждаме рекордно ниво на отдаване под наем на офис сгради. И това не е само за следващата година, а за 2028, 2030, 2032 г.", обясни Рехлер на конференцията Delivering Alpha на CNBC в Ню Йорк.

Източник: iStock

"Не сме наблюдавали никакво намаляване на срещите с брокерски фирми. Хората продължават да питат: "Има ли някакво въздействие?" Никой не е оставил работата си. Никой не вика хамали. Компаниите се разширяват и заемат площи", подкрепи го Рудин.

Двамата експерти смятат, че до голяма степен тази стабилност се дължи на желанията на младите специалисти да работят именно в Ню Йорк. Въпреки положителните си прогнози за сектора, те не крият резервите си относно Мамдани и бъдещото му управление, но смятат, че градът е успял да оцелее след предизвикателства като пандемията от Covid-19, атентата на 11 септември и много по-скромни бюджети, затова определят "преувеличените страхове в публичното пространство като неоснователни".