Близо 150 държави постигнаха споразумение за историческа рамка, която цели да предотврати прехвърлянето на печалби от големи глобални корпорации към юрисдикции с ниски данъци. Планът обаче предизвика гняв сред защитниците на данъчната прозрачност, тъй като изключва американските компании от неговото действие, съобщават световните агенции.

Споразумението, финализирано от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), освобождава големите американски мултинационални корпорации от 15-процентния глобален минимален корпоративен данък след преговори между администрацията на Тръмп и останалите членове на Г-7.

Генералният секретар на ОИСР Матиас Корман нарече договореността "историческо решение в международното данъчно сътрудничество", което "засилва данъчната сигурност, намалява сложността и защитава данъчните основи". От своя страна американският министър на финансите Скот Бесент определи сделката като "историческа победа за запазване на американския суверенитет и защита на американските работници и бизнеси от екстериториално превишаване на правомощия".

Актуалната версия на споразумението размива знаковата договореност от 2021 година, която установяваше минимален глобален корпоративен данък от 15 процента. Идеята беше да се попречи на мултинационални корпорации като Apple и Nike да използват счетоводни и правни маневри за прехвърляне на печалби към данъчни убежища с ниски или нулеви данъци. Тези убежища обикновено са места като Бермуда и Каймановите острови, където компаниите практически не извършват реален бизнес.

Доналд Тръмп критикува споразумението от 2021 година, договорено от администрацията на Байдън, твърдейки че то не е приложимо в САЩ. След това администрацията на Тръмп заплаши с ответни данъци срещу страни, които налагат такси на американски фирми съгласно сделката от 2021 година.

Бившият министър на финансите Джанет Йелън беше ключов двигател на глобалната данъчна сделка на ОИСР от 2021 година и направи корпоративния минимален данък един от своите главни приоритети. Планът беше широко критикуван от републиканците в Конгреса, които заявиха, че той ще направи САЩ по-малко конкурентоспособни в глобалната икономика.

Организации за данъчна прозрачност остро критикуваха изменения план на ОИСР. "Тази сделка рискува почти десетилетие глобален прогрес в корпоративното данъчно облагане само за да позволи на най-големите, най-печелившите американски компании да продължат да паркират печалби в данъчни убежища", заяви Зорка Милин, директор по политики в FACT Coalition, организация за данъчна прозрачност.