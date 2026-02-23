Като цяло, производството на яйца в света през 2024 г. (от тогава са последните налични официални данни) достигна 1,78 трилиона яйца, или около 214 яйца на човек на година средно в световен мащаб. Това установи РИА Новости, след преглед на данни по въпроса от Организацията по прехрана и земеделие към ООН (ФАО).

Държавата, произвела най-много яйца в света през 2024 г. е Китай, там са произведени за периода 617,1 милиарда яйца, или 34,8% от световното производство. Китай е с втората по големина икономика в света, както и е втора по брой на населението.

Страните влизащи в челната петица, но с много по-малък брой и дял произведени яйца, са: Индия (8,3%), Индонезия (8,2%), Съединените щати (6,1%) и Бразилия (3,7%). От тях, Индия е с най-голямото по брой население в света, а САЩ са с най-голямата икономика.

В челната десетка на страните произвели най-много яйца през 2024 г., влизат още: Мексико с 3,5% дял от световното производство, Русия - с 2,6%, Япония - с 2,3%, Пакистан - с 1,4% и Турция - с 1,2%.

Любопитен факт е, че Русия е успяла да се се нареди на седмо място в света сред всички страни, с произведени 46,4 милиарда яйца. На глава от населението това означава, че там са произведени 317 яйца на руснак. Ще припомним, че през 2025 г. обаче, в страната през определени периоди от време имаше недостиг на яйца и цените им се покачиха, т.е. вероятно през миналата производството на яйца в страната е спаднало.