Криптовалутите се смятат за незаконни в Китай и това важи още повече от преди, предават световните медии. Народната банка на Китай, централната банка, както и още седем държавни агенции излязоха със съвместно изявление за предотвратяване на рисковете, свързани с криптовалутите. Според решението криптовалутите нямат правен статут на валута или пари, а извършването на свързани с тях бизнес дейности в Китай представлява незаконна финансова дейност, пише Global Times.

"Чуждестранни организации и физически лица не трябва незаконно да предоставят услуги, свързани с криптовалути, на местни субекти под каквато и да е форма", гласи част от решението на китайските власти.

Източник: iStock

Според него извършването на токенизация на реални активи в Китай, както и предоставянето на свързани посреднически, информационно-технологични и други услуги, се счита за незаконна финансова дейност, като незаконно издаване на токенизирани инструменти, нерегламентирано публично предлагане на ценни книжа, незаконно извършване на дейности с ценни книжа и фючърси и незаконно набиране на средства, което се забранява.

Съвсем скоро се очертават комплексни действия в области като мониторинг на риска, контрол върху капиталовите и информационните потоци, борба с "копаенето" на виртуални валути, противодействие на незаконни и престъпни дейности и засилване на строгия контрол върху разширяването на задграничната дейност на местни компании.

Ходът на Пекин идва във време на повишена волатилност на криптопазарите. Биткойнът е загубил почти половината от стойността си, откакто достигна пика си в началото на октомври. Това доведе до срив, който изтри почти 2 трилиона долара от по-широките пазари на криптовалути.

Китай беше лидерът в добив на криптовалути в света, докато Пекин не забрани всякаква търговия и добив на криптовалути през 2021 година, позовавайки се на заплахи за финансовата стабилност и енергоспестяването в страната.