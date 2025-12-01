Властите на Туркменистан приеха любопитен закон, който легализира и регулира цифровите активи. Промените включват още лицензиране на криптовалутни борси и компании, които се занимават с "копаене" на Биткойн и други криптовалути, предава Reuters.

Законът вече е подписан от президента на страната Сердар Бердимухамедов и влиза в сила на 1 януари догодина, според информация в местните медии.

Тоталитарната пустинна страна в Централна Азия разполага с четвъртите по големина газови резерви в света. От известно време насам властите се опитват да диверсифицира икономиката си отвъд износа на природен газ, който изпраща основно към Китай.

Източник: iStock

Защо Туркманистан иска да копае?

Копаенето на криптовалута е много енергоемко, поради което страни с богати залежи, имат всички предпоставки да се превърнат в лидери в сектора. Туркменистан продължава да укрепва позицията си на ключов производител на енергия, като доказаните петролни запаси достигат 600 милиона барела към 1 януари 2025 година, според данни на Администрацията за енергийна информация на САЩ.

Новият закон регулира създаването, съхранението, пускането, използването и обращението на виртуални активи в Туркменистан и определя техния правен и икономически статус. По думите на правителствен говорител "законът ще помогне за привличането на инвестиции и стимулиране на дигитализацията".