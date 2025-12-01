Световната авиация едва избегна масов хаос през уикенда на Деня на благодарността, след като Airbus предприе безпрецедентна операция по подмяната на софтуера на около 6000 самолета от семейството A320.

Европейският производител успя да завърши модификациите много по-бързо от очакваното, като в понеделник съобщи, че остава да се работи по по-малко от 100 машини от най-популярния пътнически модел в света.

Пазарът обаче беше неприятно изненадан в понеделник, когато стана ясно, че друг проблем може да забави доставките на нови машини.

Кризата започва на 30 октомври, когато полет 1230 на JetBlue от Канкун до Нюарк прави извънредно кацане в Тампа, Флорида. Екипажът съобщава за проблем с управлението на полета, а самолетът A320 прави внезапно спускане, което ранява между 15 и 20 пътници.

През следващите седмици инженерите на Airbus извършват задълбочен анализ и откриват тревожна уязвимост.

Каква е тя, светът научи на 28 ноември. Компанията обяви, че интензивна слънчева радиация може да повреди критични данни за функционирането на управлението на полета. Проблемът се криеше в скорошна актуализация на софтуера на ELAC - компютъра, управляващ елеватора и елероните. Новата версия L104 не засича, че данните са компрометирани и започва да се води от тях.

Елеваторът е подвижна повърхност на опашката на самолета, която контролира движението на носа нагоре и надолу. Повредата в ELAC е причинила неконтролирано натискане на носа надолу при полета на JetBlue. Според Европейската агенция за авиационна безопасност това е имало потенциала да доведе до превишаване на структурните възможности на самолета - с други думи, до това машината да се разпадне във въздуха.

След обсъждане с регулаторите, Airbus издаде 8-странично аварийно съобщение до стотици оператори в петък вечерта, като на практика спря самолетите до инсталирането на коригиран софтуер. Решението засегна приблизително половината от глобалния флот A320, което беше най-широкото извънредно изтегляне в историята на компанията.

Надпревара с времето

Първоначално авиокомпаниите се затрудниха да преценят мащаба, тъй като общото предупреждение не съдържаше серийните номера на засегнатите самолети. Освен това се разкри, че Airbus няма пълна информация в реално време за версиите на софтуера на всички машини поради закъснения в докладването.

През следващите 24 часа инженерите идентифицираха конкретните засегнати самолети. Корекцията изискваше връщане към по-ранна версия на софтуера чрез качване на предишната версия L103+ вместо проблемната L104. Процедурата отнемаше около три часа на самолет, но поне една голяма авиокомпания срещна забавяния, защото нямаше достатъчно устройства за софтуерна актуализация.

Британските easyJet и Wizz Air завършиха процедурите през уикенда без да отменят полети. Някои други срещнаха по-големи затруднения. JetBlue съобщи в неделя, че очаква да върне в експлоатация 137 от 150 засегнати самолета до понеделник и планира да отмени около 20 полета. Колумбийската Avianca продължи да спира резервации до 8 декември.

Малка част от по-стари самолети A320 изискват не просто софтуерна промяна, а нов компютър, макар че броят им е намален под първоначалните оценки от 1000 машини.

Така или иначе, всичко това са малки проблеми на фона на риска от трагедия във въздуха или спиране от полети на хиляди самолети точно преди коледния сезон.

Призракът на 737 MAX

Изпълнителният директор на Airbus Гийом Фори публично се извини за създалата се ситуация и подчерта, че нищо не е по-важно от безопасността.

Експерти по връзки с обществеността отбелязаха, че Airbus действа на база печалния опит на конкурентите им от Boeing. Те отнесоха тежки критики и станаха обект на съдебни дела за милиарди долари, след като отново софтуерен проблем (а и икономии в програмите за обучение на пилотите) доведоха до катастрофи с модела Boeing 737 MAX, при които загинаха стотици хора.

"Boeing плати репутационната цена за колебанието и непрозрачността. Airbus ясно иска да покаже готовност да каже: 'Можехме да се справим по-добре'", коментира пред "Ройтерс" Рон Торосян от 5W Public Relations.

Нови проблеми

В ранната търговия в Париж акциите на Airbus паднаха с 2,1%, но по-късно се сринаха с до 10%, след като стана ясно, че е установен проблем с качеството на металните панели, влагани в новите A320.

За момента няма данни самолети с дефектни детайли да са стигнали до търговска експлоатация.