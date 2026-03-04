Съд в бразилския щат Баия спря сделка за милиарди долари за продажба на златна мина в региона, между канадски и китайски компании, пише бразилския вестник Folha de S.Paulo. "Съд на щата Баия спря продажбата на златна мина в щата, която е част от многомилиардна сделка, включваща канадски и китайски компании в Бразилия", пише вестникът на уебсайта си.

Според изнесената информация, решението е взето в отговор на иск, заведен от бразилската държавна компания Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM), която твърди, че не е била уведомена за сделката, която според нея нарушава условията на арендния договор с канадската компания.

Става въпрос за продажбата на активите на канадската Equinox Gold в Бразилия на китайската CMOC.През декември миналата година Equinox обяви намерението си да продаде всичките си активи в Бразилия за повече от 1 милиард долара, като от тях 900 милиона долара ще бъдат платени от купувача при приключване на сделката, и още 115 милиона долара - година по-късно.

Както отбелязва Folha, ръководството на CBPM твърди, че правата за добив на злато в щата принадлежат на държавна компания, а канадската компания е действала по договор за аренда чрез компанията Santa Luz. Обаче според условията на контракта, предаването на правата за добив на трети юридически лица изисква съгласието на първоначалния арендодател.

Съдът е разпоредил на спорещите страни да представят документи за сделката, но е отхвърлил искането въпросният участък под аренда да бъде незабавно върнат под контрола на CBPM, запазвайки дейността на минния комплекс. По информация на изданието, китайската CMOC обаче вече е влязла в управление на актива, тъй като сделката е завършена на 23 януари.

В случай че сделката бъде окончателно отменена от съда, е застрашена и цялата евентуална огромна сделка между канадски и китайски компании, като се има предвид, че въпросният комплекс от рудници е най-печелившият актив на Equinox в Бразилия.