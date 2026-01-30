Над 10 500 заявления за разрешение за пребиваване в Гърция остават неразгледани по програмата "Златна виза", тъй като натрупаните през предходните години кандидатури все още не са разгледани от компетентните органи. През 2023 и 2024 г. заявленията се увеличиха рязко и има 10 613, които все още чакат разглеждане и одобрение, датират от този период.

През този двугодишен период 4,93 милиарда евро са влезли в гръцкия пазар на недвижими имоти от чужбина, голяма част от които са именно от програмата "Златна виза", съобщава Ekathimerini.

Въз основа на данни от Министерството на миграцията на Гърция, заедно със заявленията за подновяване на съществуващи разрешения (първите пет години от валидността им са приключили), се смята, че програмата от стартирането си в средата на 2014 г. е била използвана от 39 490 инвеститори, без да се броят членовете на техните семейства.

Източник: iStock

Въпреки това, почти 50% от тези инвестиции са регистрирани в двугодишния период 2023-2024 г., когато беше предизвикан инвестиционен фурор след последователните изменения на минималния инвестиционен праг за издаване на разрешение за пребиваване.

Опитът на правителството да ограничи усвояването на недвижими имоти от чуждестранни инвеститори чрез програмата "Златна виза" в крайна сметка имаше обратен ефект, тъй като хиляди заинтересовани страни се стичаха, за да си осигурят лиценз.

През първите 11 месеца на 2025 г. бяха одобрени 7875 нови първоначални инвестиционни лиценза, с 95% повече от съответния период на 2024 г. Очаква се тези числа да останат толкова високи и тази година, тъй като продължава разглеждането на висящите дела.

От април 2025 г. нататък обаче се наблюдава значително забавяне на новите заявления, подадени от инвеститори. Това означава, че установените нови, по-високи лимити дават плодове. Въз основа на последните налични данни за ноември 2025 г. са подадени само 377 нови заявления, като този брой намалява с 58,7% годишно.

На този фон, тази седмица стана ясно, че част от гръцките политици са притеснени от огромния броъ български граждани, които купуват недвижими имоти в Гърция. Изкупуването на къщи и апартаменти от българи в Северна Гърция - предимно в регионите на Александруполис и Кавала, предизвика ожесточени спорове в гръцкия парламент.

Националистическата партия "Гръцко решение" определи като опасна продажбата на недвижимости на чужденци в тази райони, тъй като те са в непосредствена близост с България и Турция.

Същевременно брокери подчертават, че благодарение на българите, закупили имоти в Северна Гърция, се е повишил стандартът на живот на местните жители, таверните имат повече клиенти, както и магазините.

Според информация на гръцките медии българите купуват всякакви имоти в страната - от терени за каравана до триетажни къщи, а жилища ново строителство се изкупуват още в начален етап.